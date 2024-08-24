Обмотали скотчем, чтобы не сбежал: 35-летний тюменец устроил массовое ДТП. ВИДЕО

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Автовладелец повредил два припаркованных автомобиля — сначала въехал в авто у подъезда, а затем, когда местные жители попытались вытащить его из машины, дал по газам и «впечатал» еще один авто в дом.
Дожидаться наряда ДПС виновнику аварии пришлось в лежачем состоянии — возмущенные поведением водителя тюменцы обмотали его скотчем, чтобы не сбежал, и оставили лежать на земле.
«На Моторостроителей, 9 был схвачен и замотан скотчем виновник дорожно-транспортного происшествия. А потом он просто перевернулся на спину и уснул», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
В ГАИ отметили, что водитель Kia отказался проходить процедуру освидетельствования на алкоголь и наркотики. Ранее грубых нарушений ПДД у него не было.
«Почему и как все произошло автовладелец не сообщил, был неадекватен. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», — пояснили в Госавтоинспекции.
И добавили, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Материл по факту отказа от освидетельствования водителем будет направлен в суд.
Ранее «Наш город» писал, что генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин погиб в результате аварии. Похороны 73-летнего строителя состоялись в Тюмени накануне.