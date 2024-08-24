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В Тюмени горожане замотали виновника ДТП скотчем, чтобы он не сбежал

Обмотали скотчем, чтобы не сбежал: 35-летний тюменец устроил массовое ДТП. ВИДЕО

24 августа 2024, 06:57
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени горожане замотали виновника ДТП скотчем, чтобы он не сбежал

Массовая авария произошла в пятницу вечером в Тюмени во дворе дома по улице Моторостроителей, 9, по вине 35-летнего тюменца на Kia.
Сюжет
ДТП

Автовладелец повредил два припаркованных автомобиля — сначала въехал в авто у подъезда, а затем, когда местные жители попытались вытащить его из машины, дал по газам и «впечатал» еще один авто в дом.

Дожидаться наряда ДПС виновнику аварии пришлось в лежачем состоянии — возмущенные поведением водителя тюменцы обмотали его скотчем, чтобы не сбежал, и оставили лежать на земле.

Видео: ЧС Тюмень
«На Моторостроителей, 9 был схвачен и замотан скотчем виновник дорожно-транспортного происшествия. А потом он просто перевернулся на спину и уснул», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Фото: ЧС Тюмень

В ГАИ отметили, что водитель Kia отказался проходить процедуру освидетельствования на алкоголь и наркотики. Ранее грубых нарушений ПДД у него не было.

«Почему и как все произошло автовладелец не сообщил, был неадекватен. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», — пояснили в Госавтоинспекции.

И добавили, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Материл по факту отказа от освидетельствования водителем будет направлен в суд.

Ранее «Наш город» писал, что генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин погиб в результате аварии. Похороны 73-летнего строителя состоялись в Тюмени накануне.

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