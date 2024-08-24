«Будто строителя замуровали в кольца»: тюменцы раскритиковали новый арт-объект

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
По словам художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского, данный объект является геометрической фигурой девушки. Прототипом нового арта стала одна из жительниц Тюмени. Цвета колонны повторяют цвета одежды тюменки.
Правда, жители Тюмени такую «геометрию» не оценили и отметили, что у Драмтеатра данный арт-объект смотрится неуместно.
«Простите, но это полная ерунда! Будто строителя замуровали в кольца. Около цирка ещё можно поставить такое чудо, но никак не у Драмтеатра. Зачем уродовать город этим?», — отметили горожане.
И добавили, что вызывают вопросы и цвета, выбранные для данного «человечка из Lego».
«Было бы не плохо, если бы новый мэр Тюмени Максим Афанасьев объяснил жителям областной столицы, что это такое и как подбирали концепцию. Может быть, мы чего-то не понимаем?»
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне состоялось открытие бульвара Пожарных и спасателей. Работа над проектов велась с 2020 года.