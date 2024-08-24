«Будто строителя замуровали в кольца»: тюменцы раскритиковали новый арт-объект

В Тюмени рядом с Драмтеатром установили новый арт-объект

Первый из 10 арт-объектов серии «Геометрические фигуры» на днях установили рядом с Тюменским драматическим театром. Весит объект 100 килограммов и сделан из стеклопластика. Его изготовили в рамках фестиваля «Морфология улиц».