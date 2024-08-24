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В Тюмени рядом с Драмтеатром установили новый арт-объект

«Будто строителя замуровали в кольца»: тюменцы раскритиковали новый арт-объект

24 августа 2024, 06:14
Фото: 2 ГИС

В Тюмени рядом с Драмтеатром установили новый арт-объект

Первый из 10 арт-объектов серии «Геометрические фигуры» на днях установили рядом с Тюменским драматическим театром. Весит объект 100 килограммов и сделан из стеклопластика. Его изготовили в рамках фестиваля «Морфология улиц».

По словам художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского, данный объект является геометрической фигурой девушки. Прототипом нового арта стала одна из жительниц Тюмени. Цвета колонны повторяют цвета одежды тюменки.

Фото: ЧС Тюмень

Правда, жители Тюмени такую «геометрию» не оценили и отметили, что у Драмтеатра данный арт-объект смотрится неуместно.

«Простите, но это полная ерунда! Будто строителя замуровали в кольца. Около цирка ещё можно поставить такое чудо, но никак не у Драмтеатра. Зачем уродовать город этим?», — отметили горожане.

И добавили, что вызывают вопросы и цвета, выбранные для данного «человечка из Lego».

«Было бы не плохо, если бы новый мэр Тюмени Максим Афанасьев объяснил жителям областной столицы, что это такое и как подбирали концепцию. Может быть, мы чего-то не понимаем?»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне состоялось открытие бульвара Пожарных и спасателей. Работа над проектов велась с 2020 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Арт-объект#Фестивали#Театр драмы
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