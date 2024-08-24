Общежития в прошлом: тюменские студенты будут жить в отелях 2*

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Published Сегодня, 05:49
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Кроме того, учащимся предоставят широкий спектр услуг — от салонов красоты и прачечных до заведений общепита.
«Условия для проживания обучающихся будут соответствовать размещению в гостиницах категории не ниже 2*», — сообщили Ура.Ру в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что строительство первого объекта межвузовского кампуса в Тюмени начнется осенью этого года. В настоящее время на территории, где расположится кампус, ведется отсыпка грунта.