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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

Тюменские студенты будут жить в отелях 2* вместо общежитий

Общежития в прошлом: тюменские студенты будут жить в отелях 2*

24 августа 2024, 05:49
Фото: 1MI

Тюменские студенты будут жить в отелях 2* вместо общежитий

Комнаты в общежитиях межвузовского кампуса будут оборудованы по типу отельных номеров. В каждой из них оборудуют санузлы и душевые комнаты. Также комнаты меблируют в соответствии с требованиям утвержденного Минобрнауки России стандарта инновационной образовательной среды

Кроме того, учащимся предоставят широкий спектр услуг — от салонов красоты и прачечных до заведений общепита.

«Условия для проживания обучающихся будут соответствовать размещению в гостиницах категории не ниже 2*», — сообщили Ура.Ру в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что строительство первого объекта межвузовского кампуса в Тюмени начнется осенью этого года. В настоящее время на территории, где расположится кампус, ведется отсыпка грунта.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Студенты#Новости тюмени#Общежития#Кампус#Межвузовский кампус
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