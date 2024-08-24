Общежития в прошлом: тюменские студенты будут жить в отелях 2*

Тюменские студенты будут жить в отелях 2* вместо общежитий

Комнаты в общежитиях межвузовского кампуса будут оборудованы по типу отельных номеров. В каждой из них оборудуют санузлы и душевые комнаты. Также комнаты меблируют в соответствии с требованиям утвержденного Минобрнауки России стандарта инновационной образовательной среды