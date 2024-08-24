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Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Ветеранам боевых действий разрешили бесплатно оставлять авто на парковках

Ветеранам боевых действий разрешили бесплатно оставлять авто на парковках

24 августа 2024, 04:03
Фото: 1MI
Ветераны боевых действий смогут бесплатной оставлять автомобили на платных паркингах в Тюмени. Об этом сообщил глава администрации города Максим Афанасьев.

По его словам, несколько месяцев назад с просьбой ввести льготу на парковках возле поликлиник, зданий органов власти для ветеранов боевых действий обратился председатель совета Тюменской городской общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников» Евгений Бондаренко.

«После детального изучения ситуации мы предложили расширить перечень таких территорий и сформировать льготный период — 2 часа — на всех парковках», — отметил Афанасьев.

И добавил, что в ближайшее время будет разработано новое положение о реестре транспортных средств ветеранов боевых действий, а также внесены изменения в ряд документов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 15 августа вступили силу изменения правил пользования платными паркингами. Согласно новшествам, теперь бесплатно оставлять на парковках можно будет каршеринговые автомобили.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Парковки#Льготы#Максим Афанасьев#Платные парковки#Ветераны боевых действий
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