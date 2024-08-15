Каршеринговые авто тюменцы смогут оставлять на платных парковках бесплатно

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
В постановлении указано, что отныне бесплатно пользоваться услугами паркингов смогут граждане на каршеринговых авто.
«Пункт 3.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом „м“ следующего содержания: „м) предоставляемых в рамках услуги каршеринга, включенных в реестр транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга“, — сказано в документе.
Также право пользовании платными парковками бесплатно предоставят многодетными семьям, семьям погибших участников СВО. Кроме того, с сегодняшнего дня меняется размер платы за парковку. Отныне он составит от 20 до 50 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени потратят на обслуживание платных паркингов за пять месяцев 8,4 миллиона рублей. Контракт был заключен в конце июля с компанией АО «ТТС».