На обслуживание платных паркингов тюменские власти потратят почти 8,5 млн рублей

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
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Updated Сегодня, 04:09
В документах указано, что подрядчик должен будет в течение срока действия контракта оказывать услуги по сопровождению программного обеспечения сервера парковки закрытого типа (со шлагбаумом), технических средств фото- видео- фиксации, работающих в автоматическом режиме, техобслуживанию оборудования автоматических парковочных касс, «въездной» и «выездной» групп, паркоматов, информационных табло и т. д.
«Оборудование и ПО должно быть интегрировано с АИС и поддерживать возможность оплаты пользования платными парковками при помощи мобильного приложения и портала АИС через интернет», — указано в документах.
Срок исполнения обязательств пять месяцев — с 1 августа по 31 декабря 2022 года.тенд
Согласно открытым данным, генеральным директором АО «ТТС» является Алексей Раков. Компания специализируется на деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, разработке компьютерного ПО, управлению компьютерным оборудованием и т. д.
Общество работает с 2008 года и является активным участником системы госзакупок. По итогам 2023 года выручка компании упала на 4% — до 219 миллионов рублей, чистая прибыль сократилась с 19,6 миллиона до 19 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что мэрия Тюмени по итогам первого полугодия 2024 года заработала на платных паркингах около 51 миллиона рублей, что на 13 миллионов больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.