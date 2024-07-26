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В Тюменской области не хватает водителей, поваров и сварщиков

Самых нужных специалистов в регионе озвучили тюменские власти

26 июля 2024, 03:35
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает водителей, поваров и сварщиков

Власти Тюменской области озвучили перечень самых востребованных специалистов в регионе. В список вошли водители, электрогазосварщики, повара, инженеры и медицинские сестры.

При этом, в число отраслей, где зафиксирован наибольший дефицит кадров, вошли сферы обрабатывающего производства, образования, строительства, сельского хозяйства и торговли, пишет Ура.Ру.

По данным портала «Работа России», водителю автомобиля в Тюменской области готовы платить в среднем от 30 до 120 тысяч рублей, электрогазосварщику от 22 до 150 тысяч рублей, поварам от 25 до 100 тысяч рублей. Инженеры могут рассчитывать на заработок от 60 до 100 тысяч рублей, медсестрам обещают зарплату в размере от 44 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что за последний год у тюменских руководителей компаний зарплаты увеличились на 30%. В среднем заработок, указанный в вакансиях из отрасли высшего и среднего менеджмента составляет от 91,9 тысячи до 172,4 тысячи рублей

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