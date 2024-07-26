Самых нужных специалистов в регионе озвучили тюменские власти

По данным портала «Работа России», водителю автомобиля в Тюменской области готовы платить в среднем от 30 до 120 тысяч рублей, электрогазосварщику от 22 до 150 тысяч рублей, поварам от 25 до 100 тысяч рублей. Инженеры могут рассчитывать на заработок от 60 до 100 тысяч рублей, медсестрам обещают зарплату в размере от 44 тысяч рублей.