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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

В Тюменской области зарплаты руководителей компаний выросли на 30%

Руководителям тюменских компаний подняли зарплаты на треть

20 июля 2024, 06:34
Фото: 1MI

В Тюменской области зарплаты руководителей компаний выросли на 30%

У тюменских руководителей компаний за последний год зарплаты выросли от 15 до 30%. Об этом сообщили аналитики HeadHunter.

На сегодняшний день средний заработок, указанный в вакансиях из отрасли высшего и среднего менеджмента варьируется от 91,9 тысячи до 172,4 тысячи рублей. Годом ранее предлагаемый заработок находился в диапазоне 68,9 — 149,4 тысячи рублей.

В топ-3 вакансий по уровню заработной платы вошли генеральный директор с зарплатой 175 тысяч рублей, коммерческий директор, которому обещают платить 160 тысяч рублей ежемесячно и операционный директор и технический директора с заработком 150 тысяч.

Что касается числа резюме, то в среднем на одну вакансию сферы высшего и среднего менеджмента приходится 15 резюме, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области составили список самых высокооплачиваемых вакансий июля. В перечень вошли руководители, военные и шиномонтажники.

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