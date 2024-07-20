Руководителям тюменских компаний подняли зарплаты на треть

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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На сегодняшний день средний заработок, указанный в вакансиях из отрасли высшего и среднего менеджмента варьируется от 91,9 тысячи до 172,4 тысячи рублей. Годом ранее предлагаемый заработок находился в диапазоне 68,9 — 149,4 тысячи рублей.
В топ-3 вакансий по уровню заработной платы вошли генеральный директор с зарплатой 175 тысяч рублей, коммерческий директор, которому обещают платить 160 тысяч рублей ежемесячно и операционный директор и технический директора с заработком 150 тысяч.
Что касается числа резюме, то в среднем на одну вакансию сферы высшего и среднего менеджмента приходится 15 резюме, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области составили список самых высокооплачиваемых вакансий июля. В перечень вошли руководители, военные и шиномонтажники.