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Updated Сегодня, 07:03

Власти Тюмени заработали 51 млн рублей на платных парковках за полгода

Власти Тюмени заработали 51 млн рублей на платных парковках за полгода

5 июля 2024, 07:01
Фото: 1MI
Показатели первого полугодия 2023 года превышены почти на 13 миллионов рублей. На данный момент годовой план выполнен на 56,4%.

С начала года мэрия Тюмени заработала на платных парковках почти 51 миллион рублей. Это на 12.6 миллиона больше, по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник РБК Тюмень.

За год власти планируют заработать на платных парковках 90.2 миллиона рублей. На данный момент годовой план выполнен на 56,4%. Сейчас стоимость парковки составляет 25-35 рублей за час в зависимости от локации.

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За 2023 год мэрия Тюмени заработала на платных парковках 86.9 миллиона рублей: 38.3 миллиона в первом полугодии и 23 миллиона — во втором. Годовой план был перевыполнен на 136%.

Ранее «Наш город» писал, что на десяти улицах Тюмени появятся новые платные парковки. Одну из них готовили к переводу на платный режим с января.

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