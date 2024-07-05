Власти Тюмени заработали 51 млн рублей на платных парковках за полгода

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
С начала года мэрия Тюмени заработала на платных парковках почти 51 миллион рублей. Это на 12.6 миллиона больше, по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник РБК Тюмень.
За год власти планируют заработать на платных парковках 90.2 миллиона рублей. На данный момент годовой план выполнен на 56,4%. Сейчас стоимость парковки составляет 25-35 рублей за час в зависимости от локации.
За 2023 год мэрия Тюмени заработала на платных парковках 86.9 миллиона рублей: 38.3 миллиона в первом полугодии и 23 миллиона — во втором. Годовой план был перевыполнен на 136%.
Ранее «Наш город» писал, что на десяти улицах Тюмени появятся новые платные парковки. Одну из них готовили к переводу на платный режим с января.