Власти Тюмени заработали 51 млн рублей на платных парковках за полгода

С начала года мэрия Тюмени заработала на платных парковках почти 51 миллион рублей. Это на 12.6 миллиона больше, по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник РБК Тюмень.