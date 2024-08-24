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Тюменцам от имени мэра Афанасьева звонят мошенники

Тюменцам от имени мэра Афанасьева звонят мошенники

24 августа 2024, 03:35
Фото: 1MI
Аферисты представляются сотрудниками администрации Тюмени и связываются с горожанами посредством фейковых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.
«Не отвечайте! Мы не делаем рассылки и не звоним через социальные сети и мессенджеры! Наши официальные аккаунты содержат официальную городскую символику, подтверждены через портал гослуг и помечены соответствующими флажками», — подчеркнули в мэрии Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что глава Исетского района перевел несколько миллионов рублей мошенникам, заявившим, что звонят из приемной губернатора Моора. Вернуть деньги обратно чиновник не смог.

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