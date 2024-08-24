Тюменцам от имени мэра Афанасьева звонят мошенники

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
«Не отвечайте! Мы не делаем рассылки и не звоним через социальные сети и мессенджеры! Наши официальные аккаунты содержат официальную городскую символику, подтверждены через портал гослуг и помечены соответствующими флажками», — подчеркнули в мэрии Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что глава Исетского района перевел несколько миллионов рублей мошенникам, заявившим, что звонят из приемной губернатора Моора. Вернуть деньги обратно чиновник не смог.