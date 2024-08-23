Лишился миллионов: глава региона в Тюменской области поверил просьбе лже-губернатора

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
«Теньковский перевел несколько миллионов рублей телефонным мошенникам, которые сказали ему, что звонят из приемной главы региона. Вернуть деньги обратно чиновник не смог и обратился за помощью в полицию», — сообщают авторы телеграм-канала.
Сумма ущерба не называется. В приемной главы района не ответили на телефонный звонок корреспондента «Наш город».
Ранее сообщалось, что с начала этого года мошенники похитили у тюменцев около 1 миллиарда рублей. На прошедшей 14 августа пресс-конференции губернатор Александр Моор назвал эти мошенничества настоящей цифровой войной. И добавил, что следует проводить с населением профилактическую работу.