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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Тюменской области чиновник перевел мошенникам несколько миллионов рублей

Лишился миллионов: глава региона в Тюменской области поверил просьбе лже-губернатора

23 августа 2024, 12:08
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области чиновник перевел мошенникам несколько миллионов рублей

Глава Исетского района в Тюменской области Николай Теньковский стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки».
«Теньковский перевел несколько миллионов рублей телефонным мошенникам, которые сказали ему, что звонят из приемной главы региона. Вернуть деньги обратно чиновник не смог и обратился за помощью в полицию», — сообщают авторы телеграм-канала.
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Сумма ущерба не называется. В приемной главы района не ответили на телефонный звонок корреспондента «Наш город».

Ранее сообщалось, что с начала этого года мошенники похитили у тюменцев около 1 миллиарда рублей. На прошедшей 14 августа пресс-конференции губернатор Александр Моор назвал эти мошенничества настоящей цифровой войной. И добавил, что следует проводить с населением профилактическую работу.

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