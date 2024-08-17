Мошенники похитили у тюменцев около 1 миллиарда рублей. Как им удалось это сделать?

По его словам, наиболее «урожайными» для аферистов стали февраль, март и июнь этого года. За эти три месяца у 1 тысячи 130 жителей региона было похищено более 494 миллионов рублей, в том числе 189 миллионов рублей в июне. При этом попадались на удочку мошенников как пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет, так люди среднего и молодого возраста. Доля потерпевших в возрасте от 20 до 40 лет составила 22%, от 40 до 60 лет — 55%, от 60 до 80 лет — 23%.