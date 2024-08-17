Мошенники похитили у тюменцев около 1 миллиарда рублей. Как им удалось это сделать?

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По его словам, наиболее «урожайными» для аферистов стали февраль, март и июнь этого года. За эти три месяца у 1 тысячи 130 жителей региона было похищено более 494 миллионов рублей, в том числе 189 миллионов рублей в июне. При этом попадались на удочку мошенников как пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет, так люди среднего и молодого возраста. Доля потерпевших в возрасте от 20 до 40 лет составила 22%, от 40 до 60 лет — 55%, от 60 до 80 лет — 23%.
«Большая часть преступлений совершается злоумышленниками, находящимися за рубежом, о чем свидетельствует использование ими сервисов IP-телефонии для подмены российского абонентского номера и иных технологий», — отметил эксперт.
На прошедшей 14 августа пресс-конференции губернатор Александр Моор назвал эти мошенничества настоящей цифровой войной.
«Сегодня жертвой мошенника может стать каждый, не потому что люди доверяют преступникам, а потому что применяются технические средства, в том числе и искусственный интеллект, которые они используют для того, чтобы оценить психическое состояние человека, выбрать нужный скрипт обращения, чтобы ввести человека в такое состояние, похожее на гипноз. Это не просто деятельность отдельных преступников, это скоординированная деятельность из-за рубежа — цифровая война, средства, которые таким способом выманиваются направляются на финансирование наших врагов», — сообщил Александр Моор.
И добавил, что, несмотря на это, следует проводить с населением профилактическую работу — регулярно рассказывать о способах и появляющихся новых видах мошенничеств, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский депутат Иван Вершинин оградить людей из социально уязвимых групп от мошеннических схем посредством ограничения размера выдачи кредитных средств до 30 тысяч рублей.