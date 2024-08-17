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Мошенники похитили у тюменцев около 1 миллиарда рублей

Мошенники похитили у тюменцев около 1 миллиарда рублей. Как им удалось это сделать?

17 августа 2024, 12:26
Фото: 1MI

Мошенники похитили у тюменцев около 1 миллиарда рублей

С начала года в регионе было зарегистрировано порядка 4,8 тысяч случаев мошенничества, в том числе 3,2 тысячи, совершенных посредством телефона и сети интернет. Ущерб составил 990 миллионов рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, наиболее «урожайными» для аферистов стали февраль, март и июнь этого года. За эти три месяца у 1 тысячи 130 жителей региона было похищено более 494 миллионов рублей, в том числе 189 миллионов рублей в июне. При этом попадались на удочку мошенников как пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет, так люди среднего и молодого возраста. Доля потерпевших в возрасте от 20 до 40 лет составила 22%, от 40 до 60 лет — 55%, от 60 до 80 лет — 23%.

«Большая часть преступлений совершается злоумышленниками, находящимися за рубежом, о чем свидетельствует использование ими сервисов IP-телефонии для подмены российского абонентского номера и иных технологий», — отметил эксперт.
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На прошедшей 14 августа пресс-конференции губернатор Александр Моор назвал эти мошенничества настоящей цифровой войной.

«Сегодня жертвой мошенника может стать каждый, не потому что люди доверяют преступникам, а потому что применяются технические средства, в том числе и искусственный интеллект, которые они используют для того, чтобы оценить психическое состояние человека, выбрать нужный скрипт обращения, чтобы ввести человека в такое состояние, похожее на гипноз. Это не просто деятельность отдельных преступников, это скоординированная деятельность из-за рубежа — цифровая война, средства, которые таким способом выманиваются направляются на финансирование наших врагов», — сообщил Александр Моор.

И добавил, что, несмотря на это, следует проводить с населением профилактическую работу — регулярно рассказывать о способах и появляющихся новых видах мошенничеств, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский депутат Иван Вершинин оградить людей из социально уязвимых групп от мошеннических схем посредством ограничения размера выдачи кредитных средств до 30 тысяч рублей.

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