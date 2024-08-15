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Тюменский депутат предложил ограничить кредиты пожилым и инвалидам

Верят мошенникам: тюменский депутат предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам

15 августа 2024, 11:58
Фото: 1MI

Тюменский депутат предложил ограничить кредиты пожилым и инвалидам

Необходимо оградить людей из социально уязвимых групп от мошеннических схем и обмана, связанного с кредитами. С каждым днем поступает все больше таких жалоб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.

В ходе приема граждан депутат принял обращение обманутого человека — ветерана труда и школьного учителя, посвятившего профессии более сорока лет.

Неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, позвонил мужчине и сказал, что мошенники получили доступ к его сбережениям и имуществу. Он убедил мужчину перевести все деньги на «безопасный счет».

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Доверчивый учитель оформил на себя кредиты и переписал единственное жилье и транспортное средство. Убыток составил миллионы рублей.

«Если посмотреть в масштабах страны — речь идет о миллиардах похищенных денег, нередко последних для наших доверчивых граждан! Это целое системное, очень опасное на мой взгляд явление», — отметил Вершинин.
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Депутат сообщил, что фракция ЛДПР Тюменской облдумы готовит обращение к федеральным коллегам. Цель обращения — защита социально незащищенных категорий граждан.

Вершинин считает, что кредиты на сумму более 30 тысяч рублей этим категориям граждан следует выдавать только при личном присутствии заемщика в банке. Это позволит предотвратить мошенничество в сфере онлайн-кредитования.

Ранее «Наш город» писал о новых схемах мошенничества в Тюмени. Телефонные мошенники научились выманивать доступ к персональным данным новым способом. Тюменцев попросили быть внимательнее, тщательно проверять информацию и предупредить об опасности других близких.

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