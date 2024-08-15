Верят мошенникам: тюменский депутат предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В ходе приема граждан депутат принял обращение обманутого человека — ветерана труда и школьного учителя, посвятившего профессии более сорока лет.
Неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, позвонил мужчине и сказал, что мошенники получили доступ к его сбережениям и имуществу. Он убедил мужчину перевести все деньги на «безопасный счет».
Доверчивый учитель оформил на себя кредиты и переписал единственное жилье и транспортное средство. Убыток составил миллионы рублей.
«Если посмотреть в масштабах страны — речь идет о миллиардах похищенных денег, нередко последних для наших доверчивых граждан! Это целое системное, очень опасное на мой взгляд явление», — отметил Вершинин.
Депутат сообщил, что фракция ЛДПР Тюменской облдумы готовит обращение к федеральным коллегам. Цель обращения — защита социально незащищенных категорий граждан.
Вершинин считает, что кредиты на сумму более 30 тысяч рублей этим категориям граждан следует выдавать только при личном присутствии заемщика в банке. Это позволит предотвратить мошенничество в сфере онлайн-кредитования.
Ранее «Наш город» писал о новых схемах мошенничества в Тюмени. Телефонные мошенники научились выманивать доступ к персональным данным новым способом. Тюменцев попросили быть внимательнее, тщательно проверять информацию и предупредить об опасности других близких.