Верят мошенникам: тюменский депутат предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам

Тюменский депутат предложил ограничить кредиты пожилым и инвалидам

Необходимо оградить людей из социально уязвимых групп от мошеннических схем и обмана, связанного с кредитами. С каждым днем поступает все больше таких жалоб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.