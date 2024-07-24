Обман за обманом. Тюменцев предупреждают о новой схеме мошенничества

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Телефонные мошенники научились выманивать доступ к персональным данным новым способом. Мошенники представляются сотрудниками энергосбытовой компании, после напоминают о необходимости замены индивидуального прибора учета электроэнергии. Чтобы начать «процедуру запуска» преступники просят озвучить страховой номер индивидуального лицевого счета или назвать код, который пришел в СМС.
После того, как мошенникам удастся попасть в личный кабинет тюменца, они могут взять на него кредиты или даже оформить ИП.
В «Газпром энергосбыт Тюмень» подчеркнули, что приобретение, установка или замена, допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии производятся по письменному обращению абонентов. Можно также подать заявление через сервис в личном кабинете пользователя.
— Накануне проведения работ сотрудник энергосбытовой компании или представитель подрядной организации позвонит либо отправит СМС-сообщение только для того, чтобы согласовать дату и время. Любые другие попытки коммуникации (с запросом персональных данных, кодов из СМС) должны стать сигналом, что на другом конце провода — мошенники, — указано в сообщении.
Тюменцев попросили быть внимательнее, тщательно проверять информацию и предупредить об опасности других близких.