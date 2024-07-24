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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Тюменцев предупреждают о новой схеме мошенничества

Обман за обманом. Тюменцев предупреждают о новой схеме мошенничества

24 июля 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцев предупреждают о новой схеме мошенничества

В Тюмени появилась новая схема телефонного мошенничества. В июле обеспокоенные тюменцы стали массово обращаться по поводу атак мошенников, сообщает администрация Тюмени со ссылкой на «Газпром энергосбыт Тюмень».

Телефонные мошенники научились выманивать доступ к персональным данным новым способом. Мошенники представляются сотрудниками энергосбытовой компании, после напоминают о необходимости замены индивидуального прибора учета электроэнергии. Чтобы начать «процедуру запуска» преступники просят озвучить страховой номер индивидуального лицевого счета или назвать код, который пришел в СМС.

После того, как мошенникам удастся попасть в личный кабинет тюменца, они могут взять на него кредиты или даже оформить ИП.

В «Газпром энергосбыт Тюмень» подчеркнули, что приобретение, установка или замена, допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии производятся по письменному обращению абонентов. Можно также подать заявление через сервис в личном кабинете пользователя.

— Накануне проведения работ сотрудник энергосбытовой компании или представитель подрядной организации позвонит либо отправит СМС-сообщение только для того, чтобы согласовать дату и время. Любые другие попытки коммуникации (с запросом персональных данных, кодов из СМС) должны стать сигналом, что на другом конце провода — мошенники, — указано в сообщении.

Тюменцев попросили быть внимательнее, тщательно проверять информацию и предупредить об опасности других близких.

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Ранее «Наш город» писал о новых схемах мошенничества в Тюмени.

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