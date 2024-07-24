«Пугают статьей из УК»: тюменцам рассказали, как отвечать телефонным мошенникам

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Дело в том, что данная статья применяется не так, как ее расписывают аферисты. На практике следователь письменно предупреждает участников судебного разбирательства о недопустимости разглашения. Это делается лично — у человека берется соответствующая подписка.
Ссылаясь на статью 310 УК РФ, аферист требует, чтобы жертва отошла в укромное место и никто из посторонних не услышал разговора. Растерянный и нагруженный терминами человек не знает, что делать в таком случае. К тому же, строгий голос в трубке говорит об одном единственном выходе из ситуации.
Главное в этом случае — не паниковать. Не нужно бояться прервать диалог под любым предлогом или вовсе без объяснения причин. Через пару минут осознание произошедшего придет само, пишет «Вслух.ру».
Ранее «Наш город» писал, что за неделю мошенники украли у жителей Тюменской области более 40 миллионов рублей. Самую большую сумму им отдал житель Тюмени — почти 11 миллионов.