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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Адвокат рассказал, как отвечать телефонным мошенникам

«Пугают статьей из УК»: тюменцам рассказали, как отвечать телефонным мошенникам

24 июля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney

Адвокат рассказал, как отвечать телефонным мошенникам

Зачастую мошенники пугают потенциальную жертву статьей из УК, которая запрещает разглашать данные предварительного расследования. По словам адвоката, подобная норма действительно существует.

Дело в том, что данная статья применяется не так, как ее расписывают аферисты. На практике следователь письменно предупреждает участников судебного разбирательства о недопустимости разглашения. Это делается лично — у человека берется соответствующая подписка.

Ссылаясь на статью 310 УК РФ, аферист требует, чтобы жертва отошла в укромное место и никто из посторонних не услышал разговора. Растерянный и нагруженный терминами человек не знает, что делать в таком случае. К тому же, строгий голос в трубке говорит об одном единственном выходе из ситуации.

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Главное в этом случае — не паниковать. Не нужно бояться прервать диалог под любым предлогом или вовсе без объяснения причин. Через пару минут осознание произошедшего придет само, пишет «Вслух.ру».

Ранее «Наш город» писал, что за неделю мошенники украли у жителей Тюменской области более 40 миллионов рублей. Самую большую сумму им отдал житель Тюмени — почти 11 миллионов.

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