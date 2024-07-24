«Пугают статьей из УК»: тюменцам рассказали, как отвечать телефонным мошенникам

Ссылаясь на статью 310 УК РФ, аферист требует, чтобы жертва отошла в укромное место и никто из посторонних не услышал разговора. Растерянный и нагруженный терминами человек не знает, что делать в таком случае. К тому же, строгий голос в трубке говорит об одном единственном выходе из ситуации.