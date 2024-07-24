Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется с гостиницы

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Строительство первого объекта межвузовского кампуса в Тюмени планируется начать в октябре. Им станет гостиница, сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
«У нас большие планы на преобразование всей прилегающей территории к кампусу. Прорабатывается концепция развития в том числе лесопарка имени Гагарина. Но сразу хочу успокоить экологов — никакого капитального строительства в этой особо охраняемой зоне не будет. Один из вариантов — для любителей прогулок по лесу проложить экологические тропы в разных уровнях. К парку примыкает береговая линия, здесь, возможно, появится городской пляж», — рассказал Моор.
Подготовка к строительству кампуса началась в феврале, сейчас там ведется отсыпка грунта. В общей сложности на возведение кампуса потратят более 32 миллиардов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что на базе межвузовского кампуса создадут инженерную школу. В ней будут подготавливать биоинформатиков, биотехнологов и других востребованных специалистов.