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Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется с гостиницы

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется с гостиницы

24 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI
На месте, где расположится межвузовский кампус, сейчас ведется отсыпка грунта. Строительство первого объекта планируется начать осенью.

Строительство первого объекта межвузовского кампуса в Тюмени планируется начать в октябре. Им станет гостиница, сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.

«У нас большие планы на преобразование всей прилегающей территории к кампусу. Прорабатывается концепция развития в том числе лесопарка имени Гагарина. Но сразу хочу успокоить экологов — никакого капитального строительства в этой особо охраняемой зоне не будет. Один из вариантов — для любителей прогулок по лесу проложить экологические тропы в разных уровнях. К парку примыкает береговая линия, здесь, возможно, появится городской пляж», — рассказал Моор.
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Подготовка к строительству кампуса началась в феврале, сейчас там ведется отсыпка грунта. В общей сложности на возведение кампуса потратят более 32 миллиардов рублей.

Ранее «Наш город» писал, что на базе межвузовского кампуса создадут инженерную школу. В ней будут подготавливать биоинформатиков, биотехнологов и других востребованных специалистов.

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