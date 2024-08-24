Водителем тюменской маршрутки, выгнавшим школьника, заинтересовался генерал Бастрыкин

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Видеоролик, запечатлевший произошедшее, был опубликован в социальных сетях. Инцидент произошел на маршруте №80. Причиной, по которой подросток не смог оплатить проезд, стал неработающий терминал.
«Это у вас проблемы с терминалом, а не у меня. У меня 280 рублей на карте», — сказал мальчик водителю.
Однако последний отказался его слушать и за руку вытянул на улицу из салона маршрутки. Только после того как школьник еще раз повторил, что деньги на карте есть, водитель попросил его вернуться обратно.
«За дурака считают», — посетовал водитель.
В итоге школьник вернулся в автобус и извинился перед водителем.
По факту совершения противоправных действий в отношении ребенка водителем автобуса в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области организована процессуальная проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 23% сократилось число иностранных граждан, получивших гражданство России. Количество выданных разрешений на временное проживание в стране снизилось на 64%.