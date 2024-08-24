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Водителем тюменской маршрутки, выгнавшим школьника, заинтересовался Бастрыкин

Водителем тюменской маршрутки, выгнавшим школьника, заинтересовался генерал Бастрыкин

24 августа 2024, 05:11
Фото: 1MI

Водителем тюменской маршрутки, выгнавшим школьника, заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта-водителя маршрутного автобуса, который выгнал ребенка из общественного транспорта из-за того, что школьник не смог оплатить проезд.
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Дети

Видеоролик, запечатлевший произошедшее, был опубликован в социальных сетях. Инцидент произошел на маршруте №80. Причиной, по которой подросток не смог оплатить проезд, стал неработающий терминал.

Видео: ЧС Тюмень
«Это у вас проблемы с терминалом, а не у меня. У меня 280 рублей на карте», — сказал мальчик водителю.

Однако последний отказался его слушать и за руку вытянул на улицу из салона маршрутки. Только после того как школьник еще раз повторил, что деньги на карте есть, водитель попросил его вернуться обратно.

«За дурака считают», — посетовал водитель.

В итоге школьник вернулся в автобус и извинился перед водителем.

По факту совершения противоправных действий в отношении ребенка водителем автобуса в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области организована процессуальная проверка.

Бастрыкин обвинил следователей из Тюмени в волоките
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 23% сократилось число иностранных граждан, получивших гражданство России. Количество выданных разрешений на временное проживание в стране снизилось на 64%.

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