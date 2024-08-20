Бастрыкин обвинил следователей из Тюмени в волоките

«Наш Город» писал, что горожане записали видеообращение к главе СК РФ Бастрыкину и президенту Путину, в котором сообщили, что жителям аварийного дома, в котором неисправна электропроводка, имеются протечки систем водоснабжения, разрушения кирпичной кладки, до сих пор не предоставили благоустроенное жилье. Между тем, в аварийном здании проживают инвалиды и маленькие дети, пенсионеры.