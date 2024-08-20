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Бастрыкин потребовал дорасследовать дело из-за аварийного дома в Тюмени

Бастрыкин обвинил следователей из Тюмени в волоките

20 августа 2024, 04:11
Фото: 1MI

Бастрыкин потребовал дорасследовать дело из-за аварийного дома в Тюмени

Жалобы жителей тюменского дома по улице Индустриальной, 47, на нарушение их жилищных прав не остались незамеченными в центральном аппарате Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе тюменского управления ведомства Александру Кублякову в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела, возбужденного из-за расселения аварийного дома по улице Индустриальной и провести проверку по факту допущенной волокиты.

«Наш Город» писал, что горожане записали видеообращение к главе СК РФ Бастрыкину и президенту Путину, в котором сообщили, что жителям аварийного дома, в котором неисправна электропроводка, имеются протечки систем водоснабжения, разрушения кирпичной кладки, до сих пор не предоставили благоустроенное жилье. Между тем, в аварийном здании проживают инвалиды и маленькие дети, пенсионеры.

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По словам жителей дома, новые квартиры предоставляют только тем, кто проживает в муниципальном жилье, а собственники остаются проживать в небезопасных условиях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние пять лет было расселено более 253 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Свои жилищные условия улучшили 15 тысяч 650 человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости тюмени#Аварийное жилье#Александр Бастрыкин
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