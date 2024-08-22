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Школы из Тюмени вошли в число лучших по России

Две тюменские школы вошли в топ в России

22 августа 2024, 04:05
Фото: 1MI

Школы из Тюмени вошли в число лучших по России

Тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Ежегодный рейтинг, основанный на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов, опубликовало агентство RAEX.
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Дети

При составлении рейтинга учитывалось общее количество выпускников и число тех из них, кто зачислен в вузы, форма обучения и способ поступления (олимпиадник, на общих основаниях, на платной основе и т. д.), комплексный коэффициент вуза.

Тюменская гимназия ТюмГУ и Физико-математическая школа, которую в 2023 году посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, вошли в топ-200 лучших школ России и заняли 112-е и 113-е места соответственно. Доля бюджетников в гимназии ТюмГУ составила 51,2%, доля олимпиадников 12,8%, доля зачисленных в вуз на платной основе 36%. В Физико-математической школе — доля бюджетников 31,4%, доля олимпиадников 64%, доля зачисленных на платной основе 4,7%.

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Среди регионов Уральского федерального округа наилучший результат у Специализированного учебно-научного центра ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург) — 8-е место и у Гимназии №2 (Екатеринбург) — 97-е место. Также в топ-150 лучших школ России входит Физико-математический лицей №31 (Челябинск). Югорский физико-математический лицей-интернат располагается на 166 месте рейтинга, Гимназия г. Новый Уренгой занимает 408 позицию рейтинга.

Список лучших по общему количеству поступивших в ведущие вузы выпускников выглядит так:

  • Лицей НИУ ВШЭ (Москва)
  • Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства (Москва)
  • Бауманская инженерная школа № 1580 (Москва)
  • СУНЦ НГУ (Новосибирск)
  • Предуниверситарий МИФИ (Москва)
  • Школа № 1502 «Энергия» (Москва)
  • Школа № 1535 (Москва)
  • СУНЦ УрФУ (Екатеринбург
  • Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург)
  • Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Долгопрудный, Московская область).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской в этом году в первый класс пойдут более 20 тысяч ребят. Годом ранее на регистрацию детей в первый класс было подано в 2,5 раза меньше заявлений.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Вузы#Выпускники#Рейтинг
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