Отголоски 90-х. В Тюмени бородачи захватили заправку и напали на полицейских

Posted 12 сентября, 10:46
Published 12 сентября, 10:46
Modified 12 сентября, 10:48
Updated 12 сентября, 10:48
На фоне бурных разбирательств в Арбитражном суде Тюменской области (о них мы расскажем ниже), АЗС «Кондор-2» опечатана судебными приставами и работа ее приостановлена. Но, как сообщают URA.RU, один из собственников Сергей Старцев якобы ворвался на заправку на улице Щербакова в компании крупных мужчин, сорвал пломбы и возобновил работу АЗС вопреки существующему запрету.
Также сообщается, что это уже не первая попытка людей Старцева захватить филиалы АЗС «Кондора-2» в Тюмени. Представитель АЗС сообщил, что «захватчики» угрожали юристам и якобы прямо говорили о том, что им за совершенные действия «ничего не будет». К тому же отмечается, что на стороне Старцева якобы были уроженцы Средней Азии. Телеграм-каналы говорили о представителях азербайджанской этнической ОПГ и примкнувших к ним чеченцах.
Крупный мужчина, фигурирующий на видео, очень похож на чеченца Заура Пайзулаева, известного тюменского спортсмена. Он является чемпионом России по армрестлингу на правую руку и серебряным призером на левую руку. Пайзулаев это на видео или нет — мы утверждать не можем.
На фоне произошедшего глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Примечательно, что в сообщении следственного комитета указано, что именно уроженцы Средней Азии неправомерно завладели автозаправочной станцией и оказали противодействие сотрудникам полиции, а также и судебным приставам, прибывшим на место происшествия.
Источник редакции в правоохранительных органах подтвердил, что на Щербакова неизвестные нарушили запрет на деятельность заправки. Сейчас по данному факту, по словам инсайдера, проводится проверка и устанавливаются личности фигурантов, которые были доставлены в отделение полиции.
«Наш город» также направил запросы в силовые структуры Тюменской области, чтобы узнать о деталях произошедшего. Ответы ожидаются.
Как мы говорили у «Кондор-2» два равноправных собственника — Сергей Старцев и Роман Плотный. Сама компания была основана в 1999 году. К 2021 году у ФНС появились вопросы к сети АЗС, касающихся выплат. Налоговики обнаружили, что собственники дробили бизнес, для чего привлекли родных и знакомых в лице индивидуальных предпринимателей. И так бизнес с 2017 по 2019 (это удалось доказать в суде) велся через 6 подконтрольных ИП по упрощенной системе налогообложения.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ИП владели директор и главный бухгалтер компании, а также её супруг, им владелец предоставлял свои заправочные станции в аренду для продажи нефтепродуктов.
По сообщению СУ СКР по Тюменской области, расследовавшей дело, такие махинации позволили «сэкономить» 95 миллионов рублей, которые должны были пойти на налоговые выплаты. Суд поддержал обвинительное заключение и обязал выплатить недоимки. Сообщается, что выплату на себя взял Старцев, после чего он подал иск на компаньона, чтобы взыскать уплаченные средства и с него.
И так начался процесс развода бизнеса, отличившийся только в текущем году продолжительным рядом исков.
Пока большая часть разбирательств находится в процессе, стороны предоставляют суду необходимые материалы. Ряд заседаний назначен на октябрь текущего года. Но, как говорит юрист Павел Шадрин, дело скорее всего затянется до 2025-го года.
«Иски о разделении с учетом того, что имеет место возмещение понесенных убытков, рассматриваются долго и тянутся могут годами. К тому же, если причастность одного из владельцев к незаконному проникновению будет доказана, то дело станет еще сложнее», — объясняет Шадрин.
Несмотря на заявление СКР, касающееся того, что в захвате АЗС участвовали выходцы Средней Азии, пока официальных подтверждений того, что в незаконном мероприятии участвовали мигранты нет. Однако, как рассказал один из крупных бизнесменов региона, найти в Тюмени такую «рабочую силу» якобы достаточно просто и этим иногда пользуются.
«Это отголоски 90-х. Есть группы людей, которые за денежку готовы оказать определенные услуги. Все прекрасно понимают, на каких условиях они работают. Вполне может быть, что эти „захватчики“ одни из них. Но ручаться не буду. Пусть правоохранители разбираются», — сообщил инсайдер.
«Наш город» продолжит следить за развитием событий.