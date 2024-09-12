Отголоски 90-х. В Тюмени бородачи захватили заправку и напали на полицейских

Как мы говорили у «Кондор-2» два равноправных собственника — Сергей Старцев и Роман Плотный. Сама компания была основана в 1999 году. К 2021 году у ФНС появились вопросы к сети АЗС, касающихся выплат. Налоговики обнаружили, что собственники дробили бизнес, для чего привлекли родных и знакомых в лице индивидуальных предпринимателей. И так бизнес с 2017 по 2019 (это удалось доказать в суде) велся через 6 подконтрольных ИП по упрощенной системе налогообложения.