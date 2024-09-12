Telegram — все: тюменские силовики отказались от использования Telegram

Posted 12 сентября, 03:28
Published 12 сентября, 03:28
Modified 12 сентября, 03:30
Updated 12 сентября, 03:30
«Сотрудники областного главка практически перестали использовать Telegram для общения по работе. Единичные случаи есть, но их немного», — пояснил Ура. Ру инсайдер.
По его словам, силовикам рекомендовали перейти на другие мессенджеры, в том числе российские.
Напомним, что сотрудникам УМВД по Тюменской области неофициально сообщили о запрете использования Telegram для служебных переписок в конце августа 2024 года — после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Он был задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. В настоящее время Дуров отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Покидать территорию Франции ему запрещено.