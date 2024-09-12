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Posted 12 сентября, 03:28

Published 12 сентября, 03:28

Modified 12 сентября, 03:30

Updated 12 сентября, 03:30

В тюменском УМВД отказались от использования Telegram

Telegram — все: тюменские силовики отказались от использования Telegram

12 сентября 2024, 03:28
Фото: 1MI

В тюменском УМВД отказались от использования Telegram

Сюжет
УМВД
Сотрудники УМВД России по Тюменской области перестали пользоваться мессенджером Telegram в служебных целях. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Сотрудники областного главка практически перестали использовать Telegram для общения по работе. Единичные случаи есть, но их немного», — пояснил Ура. Ру инсайдер.

По его словам, силовикам рекомендовали перейти на другие мессенджеры, в том числе российские.

Напомним, что сотрудникам УМВД по Тюменской области неофициально сообщили о запрете использования Telegram для служебных переписок в конце августа 2024 года — после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Он был задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. В настоящее время Дуров отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Покидать территорию Франции ему запрещено.

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