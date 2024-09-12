Telegram — все: тюменские силовики отказались от использования Telegram

Напомним, что сотрудникам УМВД по Тюменской области неофициально сообщили о запрете использования Telegram для служебных переписок в конце августа 2024 года — после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Он был задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. В настоящее время Дуров отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Покидать территорию Франции ему запрещено.