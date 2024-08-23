Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Уровень воды в Туре остается ниже средних значений. По данным гидролога Андрея Расаева, показатель водности остается ниже нулевой отметки. Однако в 2025–2026 году уровень может существенно подняться за счет естественного цикла. Если же этого не произойдет, то более остро встанет вопрос влияния человеческого фактора на состояние реки.
«Реки России в этом году входят в многоводный цикл. А потому реки постепенно начинают набирать утраченные за время засухи объемы. Мы помним, что показатели Туры во многом связаны с запасами снега, а 2025 год, по прогнозам, станет богатым на осадки, а потому не исключены и сильные половодья на реке. Но это пока очень абстрактный прогноз», — говорит специалист.
Если же и 2025 год станет засушливым, то состояние реки усугубиться в разы. Стоит учитывать, что цикл многоводия и маловодия на реках в среднем длится от 5 до 12 лет. А последние активные подъемы воды отмечались на Туре в 2016 году.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти региона направили предложение о включении Туры в перечень объектов федерального проекта по оздоровлению рек.