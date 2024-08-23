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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Эксперт рассказал, когда и как восстановится уровень воды в Туре.

Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?

23 августа 2024, 07:23
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, когда и как восстановится уровень воды в Туре.

Эксперт рассказал, когда и как восстановится уровень воды в Туре

Тура пока не включена в перечень объектов федерального проекта по оздоровлению рек. Сможет ли водная артерия восстановиться без вмешательства специалистов?
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Тура

Уровень воды в Туре остается ниже средних значений. По данным гидролога Андрея Расаева, показатель водности остается ниже нулевой отметки. Однако в 2025–2026 году уровень может существенно подняться за счет естественного цикла. Если же этого не произойдет, то более остро встанет вопрос влияния человеческого фактора на состояние реки.

«Реки России в этом году входят в многоводный цикл. А потому реки постепенно начинают набирать утраченные за время засухи объемы. Мы помним, что показатели Туры во многом связаны с запасами снега, а 2025 год, по прогнозам, станет богатым на осадки, а потому не исключены и сильные половодья на реке. Но это пока очень абстрактный прогноз», — говорит специалист.

Если же и 2025 год станет засушливым, то состояние реки усугубиться в разы. Стоит учитывать, что цикл многоводия и маловодия на реках в среднем длится от 5 до 12 лет. А последние активные подъемы воды отмечались на Туре в 2016 году.

Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти региона направили предложение о включении Туры в перечень объектов федерального проекта по оздоровлению рек.

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