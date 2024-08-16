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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени.

Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени

16 августа 2024, 08:03
Фото: Скриншот cam72.su
Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени.

Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени

С каждой неделей все заметнее, что вода отходит от берегов Туры и уровень воды постепенно снижается. Власти Тюменской области заявляют о том, что помочь реке могут только средства федерального бюджета. Неужели регион не может ничем помочь?
Сюжет
Тура

Усугубление состояния реки

О состоянии туры тюменцы особенно беспокоятся еще с 2023 году, ставшим рекордно маловодным для реки. Тогда уровень воды опустился до -95 сантиметров. Однако большая часть экспертов видела причину произошедшего в засухе и малых снежных запасах холодного сезона 2022-2023.

Зимой 2023-2024 запасы снега превысили 100% показатель, а лето выдалось совсем не таким жарким. Однако уровень воды в Туре все же оказался достаточно низким. По мнению гидрографа Валерия Зарубы, у обмеления Туры есть и иные причины, которые нельзя игнорировать.

«Причин много: от заиливания ключей до застройки вблизи реки. Влияет и работа гидротехнического наследия, которое нам досталось еще от предыдущего поколения. В случае Туры — это Верхотурская ГЭС, построенная еще в 40-х годах. Есть основания полагать, что она климатически не адаптирована к новым условиям. Ведь если мы перегораживаем реки и искусственно регулируем ее жизнь, то система выходит из состояния баланса», — говорит специалист.

На состояние Туры влияние оказывает комплекс факторов, а потому спасение реки должно осуществляться с применением аналогичного подхода.

Сейчас уровень воды в Туре, по оценке экспертов, ниже нулевого показателя, при том, что средний показатель для середины августа — примерно метр над уровнем гидропоста. Состояние реки вынудило горожан составить петицию, в которой народ требует срочного принятия мер по улучшению благосостояния реки.

Динамика изменений уровня воды в Туре с 5 июля по 16 августа 2024 года.
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Регион бессилен?

А ответ на запрос «Нашего города» в правительстве региона ответили, что все мероприятия по оздоровлению реки могут быть профинансированы исключительно за счет средств бюджета РФ. Также власти сообщили, что в июле рамках формирования перечня мероприятий федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» было направлено предложение о включении Туры в указанный проект. Пока решение по заявке не принято.

Как говорит эколог Светлана Степина, оздоровление реки за счет бюджета региона провести нельзя, но разрешается проводить иные работы, которые могут улучшить состояние водной артерии.

«У нас департамент недропользования и экологии реализовывал программу „Развитие водохозяйственного комплекса Тюменской области в 2013–2020 годах“. Целью ее было как раз экологическая реабилитация Туры, реку чистили от мусора и поднимали толковую древесину. Проект спонсировался за счёт средств областного бюджета», — указывает специалист.

Также экологи приводит в пример опыт Курганской области, занимающейся спасением Тобола. Местный губернатор Вадим Шумков еще в 2021 году открыто выступил с заявлением к полпреду президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву. Он просил полпреда помочь с вопросом выделения денег на расчистку рек Тобол и Битёвка. При том на тот момент правительство уже разработало проект по расчистке русла указанных рек.

«Курганская область не только за свой счет разработала проект, но и из областного бюджета на эти цели выделили 8,5 млн рублей. Но важно понимать, что документацию составляли в рамках договорённости с Минприроды России. Мы можем пойти тем же путем. Наш губернатор на хорошем счету у Якушева», — считает эколог Степина.
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Забота, а не потребление

При том гидролог Сергей Демченко говорит о том, что вода — это возобновляемый ресурс, однако река таковой не является.

«Река при плохом раскладе превращается в водохранилище, движения на котором нет. А уже после это водохранилище может иссохнуть. Важно осознавать ценность ресурсов, которые мы имеем и проявлять решимость в вопросах их сохранения и оздоровления», — считает специалист.

При том специалист отмечает, что попадание Туры в федеральную программу станет лучшим решением, так как работы в рамках таких проектов проводятся комплексно, а Тура — это трансграничный объект. Программа может позволять комплексно улучшить состояние реки, однако чем раньше начнутся работы, тем быстрее река будет восстанавливаться. К тому же специалисты смогут всесторонне оценить влияние соседней области и ГЭС на состояние реки на территории Тюменской области.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что рыба, выловленная в Туре в этом году, даже после двухчасовой варки пахнет бензином.

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