Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени

При том специалист отмечает, что попадание Туры в федеральную программу станет лучшим решением, так как работы в рамках таких проектов проводятся комплексно, а Тура — это трансграничный объект. Программа может позволять комплексно улучшить состояние реки, однако чем раньше начнутся работы, тем быстрее река будет восстанавливаться. К тому же специалисты смогут всесторонне оценить влияние соседней области и ГЭС на состояние реки на территории Тюменской области.