Начал ходить и говорить: тюменские врачи поставили на ноги попавшего в ДТП байкера

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Сначала лечение сургутянин проходил в Тобольске, позже его отправили в Градостроитель для реабилитации — ему нужно было восстановить двигательные функции правой ноги и руки. После недели реабилитации мужчина смог встать с инвалидного кресла и начать ходить с тростью.
В настоящее время медики работают над восстановлением подвижности правой руки. В ближайшее время югорчанин будет выписан из больницы.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени, судившаяся с частной стоматологией из-за неудачно поставленных зубных имплантатов, проиграла дело. Пенсионерка теперь должна выплатить клинике за потраченные на юристов деньги 50 тысяч рублей.