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Updated Сегодня, 11:56

Тюменские врачи поставили на ноги попавшего в ДТП байкера

Начал ходить и говорить: тюменские врачи поставили на ноги попавшего в ДТП байкера

24 августа 2024, 11:50
Фото: Госохотдепартамент ТО

Тюменские врачи поставили на ноги попавшего в ДТП байкера

Мужчина получил тяжелую травму из-за столкновения на дороге с лосем. ЧП произошло, когда он направлялся домой — из Омска в Сургут. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму и инсульт.

Сначала лечение сургутянин проходил в Тобольске, позже его отправили в Градостроитель для реабилитации — ему нужно было восстановить двигательные функции правой ноги и руки. После недели реабилитации мужчина смог встать с инвалидного кресла и начать ходить с тростью.

В настоящее время медики работают над восстановлением подвижности правой руки. В ближайшее время югорчанин будет выписан из больницы.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени, судившаяся с частной стоматологией из-за неудачно поставленных зубных имплантатов, проиграла дело. Пенсионерка теперь должна выплатить клинике за потраченные на юристов деньги 50 тысяч рублей.

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