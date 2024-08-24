Начал ходить и говорить: тюменские врачи поставили на ноги попавшего в ДТП байкера

Сначала лечение сургутянин проходил в Тобольске, позже его отправили в Градостроитель для реабилитации — ему нужно было восстановить двигательные функции правой ноги и руки. После недели реабилитации мужчина смог встать с инвалидного кресла и начать ходить с тростью.