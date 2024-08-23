Из-за дефицита кадров тюменские работодатели переключились на пенсионеров

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
По данным аналитиков hh.ru, чаще всего возрастных кандидатов рассматривают работодатели из сфер «Розничная торговля», Закупки», «Страхование», «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент». Лидерами по числу приглашений среди профобластей являются «Домашний, обслуживающий персонал», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Строительство» и «Продажи, обслуживание клиентов».
Увеличился спрос и на соискатели в возрасте от 51 до 60 лет — за три год в 3,7 раза. По числу приглашений на первом месте сфера рабочего персонала, далее «Транспорт, логистика, перевозки» и «Домашний, обслуживающий персонал».
Тройку лидеров по динамике роста приглашений замыкают соискатели в возрасте от 41 до 50 лет — рост спроса в 3,4 раза за три года. Их стали чаще звать на собеседование в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Высший и средний менеджмент», «Страхование». Лидирующие позиции по числу отправленных предложений пообщаться о возможном трудоустройстве в этом году стали сферы «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Домашний, обслуживающий персонал».
«На фоне сложной социально-демографической обстановки и обострения ситуации на рынке труда российский бизнес изменил практику найма. 52% небольших (со штатом до 100 человек) и 44% крупных компаний (свыше 1 000 человек) сегодня чаще трудоустраивают кандидатов старшего возраста. В целом отношение к соискателям 40+ в лучшую сторону изменили 41% российских работодателей», — пояснила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
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