Из-за дефицита кадров тюменские работодатели переключились на пенсионеров

Тройку лидеров по динамике роста приглашений замыкают соискатели в возрасте от 41 до 50 лет — рост спроса в 3,4 раза за три года. Их стали чаще звать на собеседование в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Высший и средний менеджмент», «Страхование». Лидирующие позиции по числу отправленных предложений пообщаться о возможном трудоустройстве в этом году стали сферы «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Домашний, обслуживающий персонал».