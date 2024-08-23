nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Тюменской области у работодателей в 5 раз вырос спрос на пенсионеров

Из-за дефицита кадров тюменские работодатели переключились на пенсионеров

23 августа 2024, 06:59
Фото: 1MI

В Тюменской области у работодателей в 5 раз вырос спрос на пенсионеров

За последние три года в регионе спрос на возрастных соискателей 61+ увеличился в несколько раз. В первом полугодие приглашения на собеседование получили более 2,7 тысячи пенсионеров, что в 5,2 раза больше, чем в 2021 году.

По данным аналитиков hh.ru, чаще всего возрастных кандидатов рассматривают работодатели из сфер «Розничная торговля», Закупки», «Страхование», «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент». Лидерами по числу приглашений среди профобластей являются «Домашний, обслуживающий персонал», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Строительство» и «Продажи, обслуживание клиентов».

Увеличился спрос и на соискатели в возрасте от 51 до 60 лет — за три год в 3,7 раза. По числу приглашений на первом месте сфера рабочего персонала, далее «Транспорт, логистика, перевозки» и «Домашний, обслуживающий персонал».

Тройку лидеров по динамике роста приглашений замыкают соискатели в возрасте от 41 до 50 лет — рост спроса в 3,4 раза за три года. Их стали чаще звать на собеседование в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Высший и средний менеджмент», «Страхование». Лидирующие позиции по числу отправленных предложений пообщаться о возможном трудоустройстве в этом году стали сферы «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Домашний, обслуживающий персонал».

Тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы
Узнать подробнее
«На фоне сложной социально-демографической обстановки и обострения ситуации на рынке труда российский бизнес изменил практику найма. 52% небольших (со штатом до 100 человек) и 44% крупных компаний (свыше 1 000 человек) сегодня чаще трудоустраивают кандидатов старшего возраста. В целом отношение к соискателям 40+ в лучшую сторону изменили 41% российских работодателей», — пояснила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени приглашают на работу в Москву сборщиками томатов. За вахту продолжительностью 90 смен обещают заработок в размере 450 тысяч рублей.

Читайте также:
Директору Тюменского драмтеатра Осинцеву продлили срок арестаРазорение бюджета: тюменских родителей шокировали цены на форму для юнармейцевВ ДТП разбился глава «Тюменской строительной компании»
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Пенсионеры#Вакансии
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Сегодня, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Сегодня, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Сегодня, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Сегодня, 07:40
Чиновник пообещал расстрелять соперников футбольной «Тюмени» за плохую игру
Сегодня, 07:40
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Сегодня, 05:44