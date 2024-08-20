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Published Сегодня, 04:37

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Updated Сегодня, 04:39

В тюменских службах такси готовятся к массовым увольнениям

Тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы

20 августа 2024, 04:37
Фото: 1MI

В тюменских службах такси готовятся к массовым увольнениям

Причиной тому станут изменения в федеральном законе «Об организации перевозок пассажиров и багажа», которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно нововведению, осенью для водителей станет обязательным наличие специальных разрешений на осуществление пассажирских перевозок.

В настоящее время, по данным владельца одного из тюменских таксопарков, такие лицензии имеют лишь 15% водителей такси.

«В Тюмени лицензии есть примерно у 15% водителей. Что будут делать осенью остальные таксисты — неизвестно. Есть риск, что все они в один миг останутся без работы», — пояснил Ура.Ру руководитель таксопарка.

Кроме того, с 1 сентября таксистам нужно будет иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотра, а само транспортное средство должно быть окрашено в цвета, которые утверждены в регионе для работы в городских пассажироперевозках.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осенью вырастут цены на проезд в такси. Причиной повышения стоимости станет дефицит кадров в отрасли пассажироперевозок.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Такси#Увольнение
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