Тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В настоящее время, по данным владельца одного из тюменских таксопарков, такие лицензии имеют лишь 15% водителей такси.
«В Тюмени лицензии есть примерно у 15% водителей. Что будут делать осенью остальные таксисты — неизвестно. Есть риск, что все они в один миг останутся без работы», — пояснил Ура.Ру руководитель таксопарка.
Кроме того, с 1 сентября таксистам нужно будет иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотра, а само транспортное средство должно быть окрашено в цвета, которые утверждены в регионе для работы в городских пассажироперевозках.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осенью вырастут цены на проезд в такси. Причиной повышения стоимости станет дефицит кадров в отрасли пассажироперевозок.