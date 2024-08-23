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Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Тюменцев зовут на работу в Москву собирать помидоры на зарплату 450 тысяч рублей

Зарплата 450 тысяч: тюменцев зовут в Москву собирать помидоры

23 августа 2024, 04:04
Фото: 1MI

Тюменцев зовут на работу в Москву собирать помидоры на зарплату 450 тысяч рублей

Вакансия сборщика томатов для тюменцев открылась в столичном агрокомплексе. В объявлении указано, что опыт работы от будущих сотрудников не требуется. Работодатель обещает предоставить униформу, обеспечить жильем (в хостеле), бесплатным питанием.

За семь смен продолжительностью 12 часов заработок составит 35 тысяч рублей, за 15 смен — 75 тысяч рублей, за 35 смен — 175 тысяч, за 45 — 225 тысяч рублей, за 90 смен — 450 тысяч рублей. График работы 6/1, 7/0 на выбор (по мере усталости), смены ночные и дневные.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список самых низкооплачиваемых вакансий с заработной платой ниже 25 тысяч рублей. В перечень вошли спасатели, пожарные-десантники, почтальоны, аниматоры, печатники.

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