Зарплата 450 тысяч: тюменцев зовут в Москву собирать помидоры

За семь смен продолжительностью 12 часов заработок составит 35 тысяч рублей, за 15 смен — 75 тысяч рублей, за 35 смен — 175 тысяч, за 45 — 225 тысяч рублей, за 90 смен — 450 тысяч рублей. График работы 6/1, 7/0 на выбор (по мере усталости), смены ночные и дневные.