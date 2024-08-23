В Тюмени вырос спрос на дома-шалаши

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
По словам эксперта, за год спрос на дома А-ыреймы увеличился в 20 раз. Такие постройки выбирают, как для летнего, так и для круглогодичного проживания.
«Тюмень консервативный город в сравнении с миллионниками. Например, в Москве или в Екатеринбурге барнхаусы уже давно завоевали популярность, они используются как дом выходного дня и для круглогодичного проживания. В Тюмени это направление развивалось не так быстро» — цитирует Ситникову РБК Тюмень.
Спрос увеличился из-за действующей господдержки с кредитной ставкой 8%. Отметим, что вместе со спросом увеличилась и цена таких домов.
Ранее «Наш город» сообщал, что ради реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домов. Под КРТ попал участок площадью 26,7 гектаров в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская.