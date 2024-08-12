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В центре Тюмени на месте легендарного завода построят ЖК комфорт-класса

Что построят на месте снесенных цехов Тюменского приборостроительного завода?

12 августа 2024, 07:58
Фото: 1MI

В центре Тюмени на месте легендарного завода построят ЖК комфорт-класса

В центре областной столицы, на улице Одесской, возведут новый жилой комплекс комфорт-класса. Строительством займется компания «Баланс Девелопмент».

Как пояснили в службе маркетинга застройщика, он станет продолжением строящегося в настоящее время жилого комплекса «Румянский». Разрешение на строительство домов уже получено.

Отметим, первые дома в ЖК «Румянский» будут сданы в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Застройщик обещает дворы без машин, теплый подземный паркинг, тренажерный зал в парадной, детские площадки и даже уличный кинотеатр. Продажа квартир уже открыта. Стоимость студий площадью от 25,11 квадратных метров начинается от 4,5 миллиона рублей. Цена на однокомнатные квартиры стартуют от 6,6 миллиона рублей, двух- и трехкомнатные — от 8,6 и 10,6 миллиона рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский приборостроительный завод направил уведомление в департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени о планах по сносу цехов по улице Одесской. Вывеску с здания завода демонтировали еще в июле этого года.

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