Что построят на месте снесенных цехов Тюменского приборостроительного завода?

Отметим, первые дома в ЖК «Румянский» будут сданы в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Застройщик обещает дворы без машин, теплый подземный паркинг, тренажерный зал в парадной, детские площадки и даже уличный кинотеатр. Продажа квартир уже открыта. Стоимость студий площадью от 25,11 квадратных метров начинается от 4,5 миллиона рублей. Цена на однокомнатные квартиры стартуют от 6,6 миллиона рублей, двух- и трехкомнатные — от 8,6 и 10,6 миллиона рублей соответственно.