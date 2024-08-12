Что построят на месте снесенных цехов Тюменского приборостроительного завода?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Как пояснили в службе маркетинга застройщика, он станет продолжением строящегося в настоящее время жилого комплекса «Румянский». Разрешение на строительство домов уже получено.
Отметим, первые дома в ЖК «Румянский» будут сданы в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Застройщик обещает дворы без машин, теплый подземный паркинг, тренажерный зал в парадной, детские площадки и даже уличный кинотеатр. Продажа квартир уже открыта. Стоимость студий площадью от 25,11 квадратных метров начинается от 4,5 миллиона рублей. Цена на однокомнатные квартиры стартуют от 6,6 миллиона рублей, двух- и трехкомнатные — от 8,6 и 10,6 миллиона рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский приборостроительный завод направил уведомление в департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени о планах по сносу цехов по улице Одесской. Вывеску с здания завода демонтировали еще в июле этого года.