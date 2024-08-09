Отдых на Азовском море: чем заняться в Кучугурах

Один из бонусов отдыха в Кучугурах — дешевизна: в частном секторе жилье сдают по 600–800 рублей в сутки, в гостевых домах и на базах отдыха — по 2500–3000 рублей. Впрочем, низкие цены — это не что иное, как следствие низкой деловой активности: развитой туристической инфраструктуры в поселке нет. Из всех развлечений здесь лишь одно, хотя и самое главное, — море.