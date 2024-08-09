Отдых на Азовском море: чем заняться в Кучугурах

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Стоит ли проводить здесь отпуск, выясняем с newia.
Сегодня Кучугуры пока еще не совсем курорт. Маленький поселок никогда не казался привлекательным для туристов, любящих отдохнуть с размахом.
Зато поклонники спокойного отпуска на природе в восторге от Кучугур, от побережья с золотым песком и запаха степных трав в воздухе. Туристическая инфраструктура не является сильной стороной поселка, но и тут есть заметные подвижки: в последнее время в Кучугурах стали открывать гостевые дома и сетевые магазины.
Главным козырем курорта считается чистое море. В отличие от других мест на Кубани здесь почти невозможно заразиться ротавирусной инфекцией, а некоторая мутность воды на деле оказывается следствием поднявшегося со дна песка.
Чтобы сполна насладиться морем, в поселок лучше приезжать в начале лета или осенью: в августе вода цветет, к побережью прибивает медуз. Зато в сентябре тут начинается второе лето: Азовское море мелкое, и прогретая вода долго дарит приятное тепло.
Один из бонусов отдыха в Кучугурах — дешевизна: в частном секторе жилье сдают по 600–800 рублей в сутки, в гостевых домах и на базах отдыха — по 2500–3000 рублей. Впрочем, низкие цены — это не что иное, как следствие низкой деловой активности: развитой туристической инфраструктуры в поселке нет. Из всех развлечений здесь лишь одно, хотя и самое главное, — море.
Зато в поселке можно дешево поесть: к услугам гостей множество кафе и столовых с демократичными ценами, а если кто-то настроился готовить самостоятельно, на рынке полно дешевых овощей и фруктов.
Словом, все зависит от желаний отдыхающих: если главная цель — увидеть море и не очень сильно потратиться, в Кучугурах она будет достигнута.