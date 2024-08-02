Власти заберут у тюменцев более 30 земельных участков ради реновации

Застройкой территории займется СЗ «Страна Девелопмент». Компания выкупила землю в августе 2023 года за 245,8 тысячи рублей. По планам, через 8-10 лет в квадрате Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожной базы, переулка Береговой построят высотки и среднеэтажные дома, медицинские учреждения, детские сады, школы.