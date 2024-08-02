Власти заберут у тюменцев более 30 земельных участков ради реновации

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Будут изъяты земельные участки, жилые дома, нежилое здание (баня) по улицам Иркутская, Коммунистическая, Набережная, Рылеева, Ярославская.
«Распоряжением администрации города Тюмени о в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени принято решение „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах территории комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени для муниципальных нужд“», — указано в документе.
Застройкой территории займется СЗ «Страна Девелопмент». Компания выкупила землю в августе 2023 года за 245,8 тысячи рублей. По планам, через 8-10 лет в квадрате Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожной базы, переулка Береговой построят высотки и среднеэтажные дома, медицинские учреждения, детские сады, школы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках КРТ у горожан изымут земельные участки на Дамбовской, в том числе гаражи.