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Тюменские власти изымут у горожан 32 земельных участка на ДОКе

Власти заберут у тюменцев более 30 земельных участков ради реновации

2 августа 2024, 05:37
Фото: 1MI

Тюменские власти изымут у горожан 32 земельных участка на ДОКе

Согласно распоряжению администрации Тюмени, опубликованном на сайте мэрии, под изъятие попадут 32 земельных участка в границе улиц Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожной базы, переулка Береговой.

Будут изъяты земельные участки, жилые дома, нежилое здание (баня) по улицам Иркутская, Коммунистическая, Набережная, Рылеева, Ярославская.

«Распоряжением администрации города Тюмени о в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени принято решение „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах территории комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени для муниципальных нужд“», — указано в документе.

Застройкой территории займется СЗ «Страна Девелопмент». Компания выкупила землю в августе 2023 года за 245,8 тысячи рублей. По планам, через 8-10 лет в квадрате Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожной базы, переулка Береговой построят высотки и среднеэтажные дома, медицинские учреждения, детские сады, школы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках КРТ у горожан изымут земельные участки на Дамбовской, в том числе гаражи.

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