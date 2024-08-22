Ради реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домов

Указано, что в рамках программы комплексного развития территорий будет снесено 12 многоквартирных домов, 6 из которых признаны аварийными. Также под снос попадут сооружение инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктуры, объекты незавершенного строительства, 19 нежилых объектов капитального строительства.