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Ради реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домов

Ради реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домов

22 августа 2024, 07:49
Фото: 1MI
Под КРТ попал участок площадью 26,7 гектаров в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская.
«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе в районе улицы Изумрудная, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозная, улицы Магаданская города Тюмени, площадью 26,74 га», — указано в документе, опубликованном на сайте тюменской мэрии.

Указано, что в рамках программы комплексного развития территорий будет снесено 12 многоквартирных домов, 6 из которых признаны аварийными. Также под снос попадут сооружение инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктуры, объекты незавершенного строительства, 19 нежилых объектов капитального строительства.

На их месте в течение восьми лет возведут среднеэтажные и могоэтажные дома. Общий объем строительства составит 155,5 тысячи квадратных метров.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради КРТ у горожан заберут 39 земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости (жилые дома и нежилые помещения) районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Оловянникова.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Снос домов#Реновация#КРТ
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