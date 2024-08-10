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В Тюмени в районе Рощино появится музей ретро-автомобилей

Музей ретро-автомобилей откроют в Тюмени в районе Рощино

10 августа 2024, 11:45
Фото: 1MI

В Тюмени в районе Рощино появится музей ретро-автомобилей

В Тюмени в районе аэропорта Рощино появится ретро-музей автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров и торговый комплекс. Проект застройки территории в районе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина планируют вынести на общественное обсуждение.

В документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что также в данном районе возведут новый жилой комплекс, спортивный центр с бассейном, школу на 1500 мест, детский сад на 200 мест и школу искусств на 200 мест.

Работы по строительству будут проведены в два этапа. На первом, до 2029 года, построят ретро-музей, на втором, до 2035 года, — новый ЖК, ТРЦ, школы и детский сад.

Обсуждение проекта пройдет с 19 по 26 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени ради КРТ заберут 39 земельных участков и расположенные на них объекты недвижимости на ДОКе. Там планируют построить к 2040 году новые жилые комплексы.

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