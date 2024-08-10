Музей ретро-автомобилей откроют в Тюмени в районе Рощино

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что также в данном районе возведут новый жилой комплекс, спортивный центр с бассейном, школу на 1500 мест, детский сад на 200 мест и школу искусств на 200 мест.
Работы по строительству будут проведены в два этапа. На первом, до 2029 года, построят ретро-музей, на втором, до 2035 года, — новый ЖК, ТРЦ, школы и детский сад.
Обсуждение проекта пройдет с 19 по 26 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени ради КРТ заберут 39 земельных участков и расположенные на них объекты недвижимости на ДОКе. Там планируют построить к 2040 году новые жилые комплексы.