Как жить на такие деньги? В Тюмени назвали вакансии с зарплатой меньше 25 тысяч

Что касается самых востребованных вакансий августа, то в перечень вошли монтажники, бетонщики, электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, изготовители полуфабрикатов из мяса птицы. Представителям данных профессий обещают платить от 54,5 до 82,3 тысячи рублей в месяц.