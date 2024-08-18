Как жить на такие деньги? В Тюмени назвали вакансии с зарплатой меньше 25 тысяч

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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В частности, не более 22 тысячи 129 рублей будут платить парашютисту-пожарному, спасателю, библиографу, аниматору, шлифовщику по дереву, слесарю по ремонту оборудования котельных, печатнику. Немного выше, 22 тысячи 565 рублей, обещают заработную плату рекламному агенту и лифтеру, 22 тысячи 443 тысячи — архивариусу, почтальону, 23 тысячи 303 рубля — регистратору.
Что касается самых востребованных вакансий августа, то в перечень вошли монтажники, бетонщики, электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, изготовители полуфабрикатов из мяса птицы. Представителям данных профессий обещают платить от 54,5 до 82,3 тысячи рублей в месяц.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили вакансии с самой низкой конкурентностью. В перечень вошли вакансии дворника, врачей, маляров и автослесарей.