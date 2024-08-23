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Корма для кошек и собак подорожали в Тюмени за год 80%

Корма для кошек и собак подорожали в Тюмени за год 80%

23 августа 2024, 03:41
Фото: 1MI
Стоимость кормов для собак и кошек за первое полугодие 2024 года увеличилась в Тюмени более чем на треть. Корма из премиум-сегмента и вовсе подорожали на 80%. Об этом сообщил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григория Балагуров.

По его словам, на рост цен оказали влияние увеличение стоимости ингредиентов в составе кормов, подорожание упаковки, ограничения на поставку импортного сырья в связи с санкциями.

«Доля импортных кормов для домашних животных на рынке по итогам 2023 года составляла менее 10%, в то время как в 2021 году этот показатель составлял15-20%. Зарубежные бренды кормов сохраняют долю в премиальном сегменте, а также в категории специализированного питания, где отечественные производители пока слабо представлены. При этом производства кормов в России непрерывно развиваются», — отметил Григорий Балагуров.

По его словам, в Тюменской области в настоящее время идет наладка локального производства кормов для животных. С начала года в регионе было произведено более 200 тысяч тонн продукции.

Эксперт отмечает: ограничения на импорт специализированных кормов становятся причиной перетока покупателей на маркетплейсы, где представлен более широкий ассортимент.

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«При этом речь идет и о тех кормах, которые не прошли инспекцию и были запрещены к ввозу Россельхознадзором. Это огромная проблема, так как, по сути, маркетплейсы сегодня стали „серой зоной“ для неконтролируемого ввоза в страну огромного количества сомнительных импортных кормов», — отметил Григорий Балагуров.

И добавил, что уже были зафиксированы случаи отравления животных некачественными кормами, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость свежей красной смородины выросла более чем на треть. Причиной роста цен стал неурожай ягод из-за заморозком и аномальной жары.

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