Корма для кошек и собак подорожали в Тюмени за год 80%

Стоимость кормов для собак и кошек за первое полугодие 2024 года увеличилась в Тюмени более чем на треть. Корма из премиум-сегмента и вовсе подорожали на 80%. Об этом сообщил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григория Балагуров.