Корма для кошек и собак подорожали в Тюмени за год 80%

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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По его словам, на рост цен оказали влияние увеличение стоимости ингредиентов в составе кормов, подорожание упаковки, ограничения на поставку импортного сырья в связи с санкциями.
«Доля импортных кормов для домашних животных на рынке по итогам 2023 года составляла менее 10%, в то время как в 2021 году этот показатель составлял15-20%. Зарубежные бренды кормов сохраняют долю в премиальном сегменте, а также в категории специализированного питания, где отечественные производители пока слабо представлены. При этом производства кормов в России непрерывно развиваются», — отметил Григорий Балагуров.
По его словам, в Тюменской области в настоящее время идет наладка локального производства кормов для животных. С начала года в регионе было произведено более 200 тысяч тонн продукции.
Эксперт отмечает: ограничения на импорт специализированных кормов становятся причиной перетока покупателей на маркетплейсы, где представлен более широкий ассортимент.
«При этом речь идет и о тех кормах, которые не прошли инспекцию и были запрещены к ввозу Россельхознадзором. Это огромная проблема, так как, по сути, маркетплейсы сегодня стали „серой зоной“ для неконтролируемого ввоза в страну огромного количества сомнительных импортных кормов», — отметил Григорий Балагуров.
И добавил, что уже были зафиксированы случаи отравления животных некачественными кормами, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость свежей красной смородины выросла более чем на треть. Причиной роста цен стал неурожай ягод из-за заморозком и аномальной жары.