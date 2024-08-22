Виноваты заморозки и засуха: в Тюмени подорожали свежие ягоды

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В гипермаркете Окей 125 граммов красной смородины продают за 199 рублей, в «Ленте» такая упаковка стоит 263 рубля, в «Перекрестке» за 268 рублей можно купить коробочку весом в 250 граммов.
Как поясняет старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова, подорожание обусловлено снижением урожайности вследствие экстремальных заморозков в мае, ливней, града и аномальной жары.
«Садоводам с начала мая пришлось заниматься буквально борьбой за урожай. Масштабы потерь разнятся от хозяйства к хозяйству и зависят как от микроклиматических условий на отдельных территориях, так и от усилий ягодоводов по спасению урожая и их своевременности. Однако на стоимость ягод повлияли не только последствия заморозков, но и другие факторы. Сказалось и начало сезона, когда хозяйства традиционно повышают цены на свою продукцию», — пояснила РБК Тюмень эксперт.
Что касается черной смородины, которую преимущественно продают в замороженном виде, то ее стоимость снизилась на 19,5%. Цена варьируется от 149 до 229 рублей за упаковку весом 300 граммов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подешевели сезонные овощи и фрукты. В частности, цены на огурцы снизились со 100 до 79 рублей, на нектарины — с 200 до 179 рублей, килограмм картофеля подешевел до 55 рублей.