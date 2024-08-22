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Published Сегодня, 04:32

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В Тюмени на 35% подорожала красная смородина из-за заморозков и засухи

Виноваты заморозки и засуха: в Тюмени подорожали свежие ягоды

22 августа 2024, 04:32
Фото: 1MI

В Тюмени на 35% подорожала красная смородина из-за заморозков и засухи

Цены на красную смородину за последний год увеличились на 35%. По данным сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», средняя стоимость упаковки весом 125 граммов составляет около 282 рублей.

В гипермаркете Окей 125 граммов красной смородины продают за 199 рублей, в «Ленте» такая упаковка стоит 263 рубля, в «Перекрестке» за 268 рублей можно купить коробочку весом в 250 граммов.

Как поясняет старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова, подорожание обусловлено снижением урожайности вследствие экстремальных заморозков в мае, ливней, града и аномальной жары.

«Садоводам с начала мая пришлось заниматься буквально борьбой за урожай. Масштабы потерь разнятся от хозяйства к хозяйству и зависят как от микроклиматических условий на отдельных территориях, так и от усилий ягодоводов по спасению урожая и их своевременности. Однако на стоимость ягод повлияли не только последствия заморозков, но и другие факторы. Сказалось и начало сезона, когда хозяйства традиционно повышают цены на свою продукцию», — пояснила РБК Тюмень эксперт.
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Что касается черной смородины, которую преимущественно продают в замороженном виде, то ее стоимость снизилась на 19,5%. Цена варьируется от 149 до 229 рублей за упаковку весом 300 граммов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подешевели сезонные овощи и фрукты. В частности, цены на огурцы снизились со 100 до 79 рублей, на нектарины — с 200 до 179 рублей, килограмм картофеля подешевел до 55 рублей.

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