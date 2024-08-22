Виноваты заморозки и засуха: в Тюмени подорожали свежие ягоды

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подешевели сезонные овощи и фрукты. В частности, цены на огурцы снизились со 100 до 79 рублей, на нектарины — с 200 до 179 рублей, килограмм картофеля подешевел до 55 рублей.