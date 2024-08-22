Правда или фейк: Тюменцам с детьми по указу президента выплатят по 34 тысячи рублей?

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Распространяемая информация о «выплатах 33 860 рублей на каждого ребенка в семье до 16 лет, а также по 22 400 рублей малоимущим и гражданам пенсионного и предпенсионного возраста» является фейком, об этом «Нашему городу» сообщила руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Тюменской области Ирина Уткина. Также в ведомстве отметили, что все августовские выплаты уже произведены.
К тому же, как пояснил тюменский юрист Илья Савченко, в распространяемой информации указан номер постановления, которого не существует. К тому же «постановления президента» быть не может, президент выпускает указы и распоряжения.
«Этот номер использовался в фейковых рассылках и ранее. Можно его запомнить и учесть то, что с таким номером распространяются фейки. К тому же, чтобы отличить правду от истины, номер любого постановления всегда можно „пробить“ в поисковике. Так вы убережете себя от обмана», — говорит специалист.
Не стоит переходить по сомнительным ссылкам, указанных в подобных рассылках. Старайтесь доверять информации из проверенных источников, данные о произведении выплат публикуются на портале ПФР.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что информация о съемках «Звездных войн» в Тюмени тоже оказалась фейковой. На деле одна из компаний таким образом реализовывала пиар-стратегию.