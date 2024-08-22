Правда или фейк: Тюменцам с детьми по указу президента выплатят по 34 тысячи рублей?

Распространяемая информация о «выплатах 33 860 рублей на каждого ребенка в семье до 16 лет, а также по 22 400 рублей малоимущим и гражданам пенсионного и предпенсионного возраста» является фейком, об этом «Нашему городу» сообщила руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Тюменской области Ирина Уткина. Также в ведомстве отметили, что все августовские выплаты уже произведены.