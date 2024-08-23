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Тюменцы предпочитают Сочи для отдыха в бархатный сезон

Тюменцы предпочитают Сочи для отдыха в бархатный сезон

23 августа 2024, 03:16
Фото: 1MI
Жители Тюмени выбирают Сочи для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщили аналитики «Туту.ру».
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Отдых

Город стал самым популярным среди авиагапоавлений у пассажиров. В железнодорожном направлении лидирует Екатеринбург.

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В список самых популярных авианаправлений также вошли Москва, Петербург и Минеральные воды. На поезде тюменцы предпочитают ездить в Нижневартовск, Сургут и Омск.

Ранее «Наш город» писал, что экипаж пассажирского самолёта авиакомпании «Ямал» решил совершить экстренную посадку в аэропорту Тюмени. Самолёт следовал в Минеральные воды.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Самолет#Летний отдых
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