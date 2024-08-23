Тюменцы предпочитают Сочи для отдыха в бархатный сезон

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Город стал самым популярным среди авиагапоавлений у пассажиров. В железнодорожном направлении лидирует Екатеринбург.
В список самых популярных авианаправлений также вошли Москва, Петербург и Минеральные воды. На поезде тюменцы предпочитают ездить в Нижневартовск, Сургут и Омск.
Ранее «Наш город» писал, что экипаж пассажирского самолёта авиакомпании «Ямал» решил совершить экстренную посадку в аэропорту Тюмени. Самолёт следовал в Минеральные воды.