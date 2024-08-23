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Суд оставил директора Тюменского драмтеатра Осинцева под стражей до 27 октября

Директору Тюменского драмтеатра Осинцеву продлили срок ареста

23 августа 2024, 06:36
Фото: 1MI

Суд оставил директора Тюменского драмтеатра Осинцева под стражей до 27 октября

Под домашним арестом подозреваемый в мошенничестве руководитель Драмтеатра останется до 27 октября. Такое решение вынес Ленинский районный суд города по итогам рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под арестом.
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Суд

Также до 27 октября под домашним арестом будет находиться заместитель директора Тюменского драмтеатра Александр Чурсин. Об этом «Нашему Городу» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин в июле этого года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях и хищениях из бюджета 13 миллионов рублей. В настоящее время на должность временно исполняющей обязанности руководителя драматического театра назначена замдиректора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова.

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