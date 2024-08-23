Директору Тюменского драмтеатра Осинцеву продлили срок ареста

Напомним, руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин в июле этого года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях и хищениях из бюджета 13 миллионов рублей. В настоящее время на должность временно исполняющей обязанности руководителя драматического театра назначена замдиректора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова.