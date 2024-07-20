Стало известно, кто занял должность врио директора Драмтеатра после ареста Осинцева

Ранее «Наш Город» писал, что руководителя Тюменского драматического театра Сергея Осинцева арестовали 18 июля по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, Осинцев и его заместитель Александр Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход. В итоге это привело к хищениям из бюджета 14 миллионов рублей.