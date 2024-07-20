Стало известно, кто занял должность врио директора Драмтеатра после ареста Осинцева

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:12
«Театр продолжит работать в штатном режиме. Дальнейшие кадровые решения будут приняты ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ в соответствии с законодательством», — пишет Ура.Ру со ссылкой на инфоцентр правительства Тюменской области.
Кристина Тихонова занимает должность заместителя директора по художественно-творческой деятельности с 2011 года.
С 2013 года является актрисой Тюменского драматического театра.
В 2018 году одержала стала победителем ежегодной театральной премии сезона 2017/2018 в театрах Тюменской области в номинации «Лучшая женская роль» за роль Арины Петровны Головлёвой в спектакле «Господа Головлёвы».
В 2019 году являлась номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в категории «Драма/Женская роль» за роль Натальи Петровны в спектакле «Молодость».
Ранее «Наш Город» писал, что руководителя Тюменского драматического театра Сергея Осинцева арестовали 18 июля по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, Осинцев и его заместитель Александр Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход. В итоге это привело к хищениям из бюджета 14 миллионов рублей.