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Кристина Тихонова назначено врио директора Тюменского драматического театра

Стало известно, кто занял должность врио директора Драмтеатра после ареста Осинцева

20 июля 2024, 05:09
Фото: 2 ГИС

Кристина Тихонова назначено врио директора Тюменского драматического театра

Временно исполняющей обязанности руководителя Тюменского драматического театра назначена замдиректора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова. Такое решение было принято в связи с арестом главы Драмтеатра Сергея Осинцева.
«Театр продолжит работать в штатном режиме. Дальнейшие кадровые решения будут приняты ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ в соответствии с законодательством», — пишет Ура.Ру со ссылкой на инфоцентр правительства Тюменской области.

Кристина Тихонова занимает должность заместителя директора по художественно-творческой деятельности с 2011 года.

Фото: tdt.kto72.ru

С 2013 года является актрисой Тюменского драматического театра.

В 2018 году одержала стала победителем ежегодной театральной премии сезона 2017/2018 в театрах Тюменской области в номинации «Лучшая женская роль» за роль Арины Петровны Головлёвой в спектакле «Господа Головлёвы».

В 2019 году являлась номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в категории «Драма/Женская роль» за роль Натальи Петровны в спектакле «Молодость».

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Ранее «Наш Город» писал, что руководителя Тюменского драматического театра Сергея Осинцева арестовали 18 июля по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, Осинцев и его заместитель Александр Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход. В итоге это привело к хищениям из бюджета 14 миллионов рублей.

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