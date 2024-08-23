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Две атомные электростанции построят в нескольких сотнях километров от Тюмени

Две атомные электростанции построят в нескольких сотнях километров от Тюмени

23 августа 2024, 05:30
Фото: 1MI
Согласно проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, предоставленной Росатомом, до 2042 года, АЭС появятся в Свердловской и Челябинской областях. Ввод в эксплуатацию объектов состоится до 2042 года

Согласно генеральной схеме, АЭС в Свердловской области построят в районе поселка Рефтинский. Станция будет оснащена двумя энергоблоками мощностью 1255 МВт.

В Челябинской области строительство АЭС с двумя энергоблоками с ядерными реакторами на быстрых нейронах мощностью каждого из 1255 МВт запланировано в районе поселка Метлино Озерского городского округа — на площадке, где уже ранее, в 1982 году, начиналось возведение объекта. Тогда в планах было строительство трех промышленно-исследовательских реакторов на быстрых нейтронах БН-800. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС все работы приостановили. В 1993 году объект законсервировали.

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Помимо Свердловской и Челябинской областей, до 2042 года в России возведут еще девять новых АЭС в Томской, Ростовской областях, в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях. Также в эксплуатацию намерены ввести Кольскую АЭС-2, Курскую АЭС-2 и Смоленскую АЭС-2.

Планируется, что благодаря строительству новых объектов суммарная установленная мощность всех российских АЭС увеличится до 45,8 тысячи МВт. Что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

В настоящее время проект Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года вынесен на общественное обсуждение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте снесенных цехов Тюменского приборостроительного завода, построят новый жилой комплекс комфорт-класса. Он станет продолжением строящегося в настоящее время ЖК «Румянский».

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