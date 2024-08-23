Две атомные электростанции построят в нескольких сотнях километров от Тюмени

В Челябинской области строительство АЭС с двумя энергоблоками с ядерными реакторами на быстрых нейронах мощностью каждого из 1255 МВт запланировано в районе поселка Метлино Озерского городского округа — на площадке, где уже ранее, в 1982 году, начиналось возведение объекта. Тогда в планах было строительство трех промышленно-исследовательских реакторов на быстрых нейтронах БН-800. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС все работы приостановили. В 1993 году объект законсервировали.