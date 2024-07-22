ЧП на Ростовской АЭС — начало? Ждать ли тюменцам отключения света из-за износа сетей

Так, в разговоре с «Новыми Известиями» CEO и основатель компании — производителя накопителей электроэнергии VOLTS Александр Кияница заявил, что ждать существенного увеличения счетов за свет для физических лиц не стоит, поскольку эти средства уже заложены в летнюю индексацию тарифов на 2025 и 2025 годы — на 6% и 5% соответственно. При этом, часть экспертов полагает, что потребитель не два года, а еще много лет будет оплачивать гигантские суммы, которые не остановятся на росте в общей сложности на 11%.