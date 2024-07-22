ЧП на Ростовской АЭС — начало? Ждать ли тюменцам отключения света из-за износа сетей

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
На прошлой неделе сбой в работе Ростовской АЭС отразился на жителях Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Без света остались около миллиона человека. Как объяснили в «Концерне Росэнергоатом», авария произошла на первом энергоблоке из-за аномальной жары. Нарушение в работе блока зафиксировала автоматическая система защиты и вывела генератор из строя. После этого пришлось вводить ограничение на потребление электроэнергии.
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, отключения обусловлены возросшим объемом потребления, который ежегодно растет в летний период на юге страны, а также тем, что энергосистема в России работает на пределе.
«После аварии на энергоблоке на Ростовской АЭС появилось много вопросов: можно ди было заменить его или нет? Если можно то, почему не смогли согласовать вовремя график работы энергосистемы юга. И здесь вопрос, в том числе к регуляторам, насколько они работали. Почему многие другие находились на ремонте в этот момент, почему не было возможности подстраховаться», — отмечает Игорь Юшков в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Также вопросы у эксперта и к модернизации сетей. В основном, износ сетей по регионам составляет 70%. Показатель довольно высокий по стране. И понятно, что, когда растет спрос, будь это лето на юге, где все включают кондиционеры, или зима в Тюменской области, где на популярностью пользуются обогреватели, любая небольшая поломка, может привести к отключению большого количества абонентов.
По словам Юшкова, Тюменской области подобные аварийные ситуации, как в Краснодарском крае и Крыму из-за аварии на Ростовской АЭС, грозят меньше, однако исключать их полностью нельзя. В Тюмени присутствует проблема износа мощностей, прежде всего сетевого хозяйства.
Эксперт пояснил, что главный вопрос — необходимость резервных мощностей. Несмотря на модернизацию и содержание подстанций и линий ЛЭП, никто не застрахован от поломок. И тогда уж точно не избежать веерных отключений по региону. Поэтому очень важно решить вопрос регулирования этой отрасли.
«Нужно нормально регулировать работу классических электростанций. Тем более, что в Тюменской области буквально под боком есть газ и газовая генерация. Наверное, в этом плане это будет наиболее эффективным вариантом выработки электроэнергии», — отмечает Игорь Юшков.
Независимо от типа генерации — это очередные расходы. Только за последние 20 лет инвестиции в электроэнергетику составили 6 трлн рублей. А в следующие 12 лет они оцениваются в 6,4 трлн рублей. И здесь без роста тарифов, уверяют эксперты, не обойтись.
Так, в разговоре с «Новыми Известиями» CEO и основатель компании — производителя накопителей электроэнергии VOLTS Александр Кияница заявил, что ждать существенного увеличения счетов за свет для физических лиц не стоит, поскольку эти средства уже заложены в летнюю индексацию тарифов на 2025 и 2025 годы — на 6% и 5% соответственно. При этом, часть экспертов полагает, что потребитель не два года, а еще много лет будет оплачивать гигантские суммы, которые не остановятся на росте в общей сложности на 11%.
Аналитик Игорь Юшков, считает, что сегодня ФАС должна задаться вопросом, действительно ли наши компании нуждаются в этих деньгах, или это просто возможность повысит их прибыльность. Если средства нужны, то надо смотреть, насколько сильно будет обременение для обычного тюменца, иначе высокий тариф начнет тормозить развитие экономики региона.
Ранее сообщалось, что приготовление самого длинного шашлыка в Тюмени подверглось массовой критике. Тревогу бьют и экологи, которые шокированы объемами выбросов в воздух от такого мероприятия.