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Водитель школьного автобуса сбил ребенка в Тюменской области

Водитель школьного автобуса сбил ребенка в Тюменской области

22 июля 2024, 07:24
Фото: 1MI
Мальчик переходил дорогу, при этом он заранее слез с велосипеда. Со школы взыскали компенсацию в пользу ребенка и его родителей.

В Ишиме школу обязали выплатить компенсацию морального вреда ребенку и его родителям. В июне 2023 года водитель школьного автобуса наехал на 8-летнего мальчика, переходящего дорогу и ведущего рядом велосипед. Ребенок получил закрытый перелом пяточной кости и растяжение связок. Водителя автобуса привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

Родители школьника обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Ишимский городской суд удовлетворил иск частично и взыскал в их пользу 100 тысяч рублей.

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Однако с этим решением не согласился прокурор, участвовавший в деле. После его вмешательства решение было пересмотрено. Школа выплатит ребенку 250 тысяч рублей, его родителям — по 50 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Тюмени. Виновница ДТП выплатит супругу погибшей 450 тысяч рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Прокуратура#Школьники#Новости тюмени#Аварии#Компенсации#Ишимский район#Компенсация морального вреда
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