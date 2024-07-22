Водитель школьного автобуса сбил ребенка в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Ишиме школу обязали выплатить компенсацию морального вреда ребенку и его родителям. В июне 2023 года водитель школьного автобуса наехал на 8-летнего мальчика, переходящего дорогу и ведущего рядом велосипед. Ребенок получил закрытый перелом пяточной кости и растяжение связок. Водителя автобуса привлекли к ответственности за нарушение ПДД.
Родители школьника обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Ишимский городской суд удовлетворил иск частично и взыскал в их пользу 100 тысяч рублей.
Однако с этим решением не согласился прокурор, участвовавший в деле. После его вмешательства решение было пересмотрено. Школа выплатит ребенку 250 тысяч рублей, его родителям — по 50 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Тюмени. Виновница ДТП выплатит супругу погибшей 450 тысяч рублей.