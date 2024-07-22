По количеству пробитых чеков в общепите Тюменская область стала регионом-лидером

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
По данным аналитиков «Контур.Фокуса», сумма среднего чека в этом году на одного человека составила 873 рубля (рост по сравнению с 2023 годов на 8%).
При этом, в апреле, мае и июне 2024 года заведения общепита пробили на 14,5% больше чеков, чем в первом квартале. Но размер среднего человека во втором квартале был ниже, чем в первом, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют открыть в течение ближайшего года два заведения московской сети White Rabbit family. В областной столице появятся рестораны «Горыныч» и «Техникум».