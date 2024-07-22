nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Тюменская область стала лидером среди регионов России по числу чеков в общепите

По количеству пробитых чеков в общепите Тюменская область стала регионом-лидером

22 июля 2024, 05:40
Фото: 1MI

Тюменская область стала лидером среди регионов России по числу чеков в общепите

Тюменская заняли первое место среди регионов России по уровню роста чеков, оставленных в заведениях общепита. За полгода число чеков достигло 465 тысяч. Для сравнения, за первое полугодие 2023 года их было на 23% меньше — 380 тысяч.

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», сумма среднего чека в этом году на одного человека составила 873 рубля (рост по сравнению с 2023 годов на 8%).

При этом, в апреле, мае и июне 2024 года заведения общепита пробили на 14,5% больше чеков, чем в первом квартале. Но размер среднего человека во втором квартале был ниже, чем в первом, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют открыть в течение ближайшего года два заведения московской сети White Rabbit family. В областной столице появятся рестораны «Горыныч» и «Техникум».

Читайте также:
Трассу под Тюменью окутал туман. Водителей предупредили об опасностиПочти единственный способ выжить: в центре Тюмени пенсионеры организовали барахолку«Есть сложности»: тюменка Водонаева осталась без заработка после «голой» вечеринки
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Заведения
Подпишитесь
В Тюмени появятся знаменитые московские рестораны. Их открывает экс-омбудсмен
19 июля, 10:33
Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга
19 июля, 10:03
«Сумасшедшая толпа»: жители Тюмени устроили давку в очереди за бесплатным тортом
20 июля, 10:49
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
19 июля, 05:58
Штормовое предупреждение: в Тюмени выпадет более месячной нормы осадков
20 июля, 12:58
Бойцам СВО подарили дома без света и воды в тюменском селе Перевалово
20 июля, 03:58