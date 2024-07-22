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Алена Водонаева потеряла часть заработка после «голой» вечеринки Ивлеевой

«Есть сложности»: тюменка Водонаева осталась без заработка после «голой» вечеринки

22 июля 2024, 05:03
Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте

Алена Водонаева потеряла часть заработка после «голой» вечеринки Ивлеевой

Алена Водонаева призналась, что провела на вечеринке около 30 минут. Этого хватило, чтобы звезда лишилась рекламных предложений и проектов.

Тюменка Алена Водонаева заявила, что испытывает некоторые трудности с заработком после «голой» вечеринки Ивлеевой. Телеведущая лишилась части рекламных предложений и контрактов.

«Я пришла на 30 минут. Эта вечеринка ничем не отличалась от других вечеринок, но из-за раздутости вокруг нее выглядело все очень странно. У меня нет фото в комнате, где все снимались, я туда даже не дошла. Я встретила своего друга возле гардероба, проболтала с ним много времени», — объяснила тюменка на шоу «Света вокруг света».
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По словам Водонаевой, многие звезды не задерживались на вечеринке надолго. Так, например, Дима Билан приехал всего на пять минут, а кто-то и вовсе приезжал просто поздороваться. Несмотря на это, почти все гости вечеринки столкнулись с «отменой».

«У меня стало меньше рекламы, есть некоторые сложности с проектами. Но у меня нет времени расстраиваться из-за этого, хотя обидно, что так получилось», — сказала телеведущая.

Ранее «Наш город» писал, что Алена Водонаева собралась на свидание с актером из сериала «Уэнсдей» Перси Хайнс Уайтом. Он младше тюменки на 20 лет.

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