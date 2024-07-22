«Есть сложности»: тюменка Водонаева осталась без заработка после «голой» вечеринки

По словам Водонаевой, многие звезды не задерживались на вечеринке надолго. Так, например, Дима Билан приехал всего на пять минут, а кто-то и вовсе приезжал просто поздороваться. Несмотря на это, почти все гости вечеринки столкнулись с «отменой».