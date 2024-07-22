Новую скейт-площадку построят в «Затюменском» экопарке в 2025 году

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
На спортивной площадке в экопарке «Затюменский» обновят памп-трек. На данный момент площадка закрыта, так как стала небезопасной для велосипедистов, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале.
«Ремонтом деревянного памп-трека занимается профессиональный тюменский спортсмен Дмитрий Вишняков. Он знает, как сделать конструкции безопасными для детей. Территория очень востребована, поэтому и износ высокий», — отметил Афанасьев.
Также, по словам главы города, в следующем году в экопарке построят памп-трек длиной 450 метров и скейт-площадку для начинающих спортсменов.
Кроме того, на прилегающей к экопарку территории обустроят хоккейный корт, теплую стоянку, амфитеатр, кофейню, поле для мини-футбола и административное здание. Проект благоустройства уже получил положительное заключение госэкспертизы.
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