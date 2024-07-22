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Published Сегодня, 03:33

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Updated Сегодня, 03:35

Новую скейт-площадку построят в «Затюменском» экопарке в 2025 году

Новую скейт-площадку построят в «Затюменском» экопарке в 2025 году

22 июля 2024, 03:33
Фото: 1MI
Там также планируют обновить деревянный памп-трек. Сейчас он закрыт, так как стал небезопасным для велосипедистов.

На спортивной площадке в экопарке «Затюменский» обновят памп-трек. На данный момент площадка закрыта, так как стала небезопасной для велосипедистов, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале.

«Ремонтом деревянного памп-трека занимается профессиональный тюменский спортсмен Дмитрий Вишняков. Он знает, как сделать конструкции безопасными для детей. Территория очень востребована, поэтому и износ высокий», — отметил Афанасьев.
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Также, по словам главы города, в следующем году в экопарке построят памп-трек длиной 450 метров и скейт-площадку для начинающих спортсменов.

Кроме того, на прилегающей к экопарку территории обустроят хоккейный корт, теплую стоянку, амфитеатр, кофейню, поле для мини-футбола и административное здание. Проект благоустройства уже получил положительное заключение госэкспертизы.

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Ранее «Наш город» писал, что первая очередь комплекса «Распутин-центр» в селе Покровском будет сдана в 2025 году. Сейчас там идет воссоздание поместья.

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