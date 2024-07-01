Тюменка Алена Водонаева собралась на свидание со звездой сериала «Уэнсдэй»

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева собралась на свидание с актером из сериала «Уэнсдей» Перси Хайнс Уайтом. Об этом она рассказала на съемках шоу «Дерзкая готовка», сообщает Телеграм-канал «Super.ru».
«Я собираюсь на свидание в чем-то очень нежном, чтобы сбалансировать нашу разницу в возрасте. Он младше меня лет на сто. Мы с ним переписываемся, почти каждый день на связи. Я ему наврала, что знаю английский, но за меня все подружки переводят», — поделилась Водонаева.
Телеведущая неоднократно публиковала в своих социальных сетях новости о Перси Хайнс Уайте. Кроме того, он периодически смотрит публикации тюменки.
Ранее «Наш город» писал, что Алена Водонаева опубликовала в своих соцсетях фотографии Инстасамки. Это вызвало волну хейта в адрес тобольской рэперши.