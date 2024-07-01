За что такие деньги? Тюменские туроператоры подняли цены, но экономят на сервисе

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Тюменским туристам, отправляющимся в Турцию приходится платить по 200-250 тысяч за путевку и сталкиваться с проблемами в аэропорту и неполным сопровождением от туроператора. Так сейчас гиды компаний не сопровождают туристов до отеля, а лишь встречают их в аэропорту и отправляют на автобус. Определять нужный отель и проходить регистрацию клиенты теперь вынуждены самостоятельно. Туристы говорят о том, что водители автобусов обычно не говорят по-русски, а потому приходится серьезно понервничать.
«Многие помнят, как раньше по пути в отель проводили экскурсию на русском языке, помогали пройти регистрацию в случае чего договориться о проблемных вещах. Сейчас этого нет. Тебя, а аэропорту встретили — посадили в автобус и дальше сам», — рассказывают тюменцы.
Такое изменение сервиса при росте цен туроператоры объясняют стремлением сдерживать стоимость туров, ведь их цены существенно подскочили из-за проблем с курсом валют, причем речь идет не только об инфляции в самой Турции, но и о скачущем курсе доллара и евро.
«Сопровождение с автобусе и далее — это дополнительные расходы. Этим жертвуют ради сохранения хоть какой-то доступности туров. Цены уже выросли на 30%. Сейчас на фоне роста цен стали оформлять, как минимум, в 2 раза меньше заявок на экскурсии, траты внутри страны сводят к минимуму», — объяснила представительница тюменской турфирмы Мария Толмачева.
Специалист также говорит о том, что сейчас тюменцы чаще выбирают более скромные отели и чаще склоняются к отдыху в августе, кога билет в Турцию становятся дешевле на фоне приближения завершения сезона.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени наблюдается небывалый ажиотаж на билеты до Сочи, в связи с чем цены на них существенно выросли.