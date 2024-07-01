За что такие деньги? Тюменские туроператоры подняли цены, но экономят на сервисе

Тюменским туристам, отправляющимся в Турцию приходится платить по 200-250 тысяч за путевку и сталкиваться с проблемами в аэропорту и неполным сопровождением от туроператора. Так сейчас гиды компаний не сопровождают туристов до отеля, а лишь встречают их в аэропорту и отправляют на автобус. Определять нужный отель и проходить регистрацию клиенты теперь вынуждены самостоятельно. Туристы говорят о том, что водители автобусов обычно не говорят по-русски, а потому приходится серьезно понервничать.