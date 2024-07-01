nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Тюменские туроператоры подняли цены, но экономят на сервисе.

За что такие деньги? Тюменские туроператоры подняли цены, но экономят на сервисе

1 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
Тюменские туроператоры подняли цены, но экономят на сервисе.

Тюменские туроператоры подняли цены на отдых в Турции, но экономят на сервисе

Если еще в 2022 году за 150 тысяч рублей можно было с комфортом отдохнуть в турецком пятизвездочном отеле по системе «все включено», то сейчас этих денег едва хватит на 4 звезды со включенными завтраками. К тому же ухудшается сервис туров. С чем это связано?
Сюжет
Туризм

Тюменским туристам, отправляющимся в Турцию приходится платить по 200-250 тысяч за путевку и сталкиваться с проблемами в аэропорту и неполным сопровождением от туроператора. Так сейчас гиды компаний не сопровождают туристов до отеля, а лишь встречают их в аэропорту и отправляют на автобус. Определять нужный отель и проходить регистрацию клиенты теперь вынуждены самостоятельно. Туристы говорят о том, что водители автобусов обычно не говорят по-русски, а потому приходится серьезно понервничать.

«Многие помнят, как раньше по пути в отель проводили экскурсию на русском языке, помогали пройти регистрацию в случае чего договориться о проблемных вещах. Сейчас этого нет. Тебя, а аэропорту встретили — посадили в автобус и дальше сам», — рассказывают тюменцы.

Такое изменение сервиса при росте цен туроператоры объясняют стремлением сдерживать стоимость туров, ведь их цены существенно подскочили из-за проблем с курсом валют, причем речь идет не только об инфляции в самой Турции, но и о скачущем курсе доллара и евро.

«Сопровождение с автобусе и далее — это дополнительные расходы. Этим жертвуют ради сохранения хоть какой-то доступности туров. Цены уже выросли на 30%. Сейчас на фоне роста цен стали оформлять, как минимум, в 2 раза меньше заявок на экскурсии, траты внутри страны сводят к минимуму», — объяснила представительница тюменской турфирмы Мария Толмачева.

Специалист также говорит о том, что сейчас тюменцы чаще выбирают более скромные отели и чаще склоняются к отдыху в августе, кога билет в Турцию становятся дешевле на фоне приближения завершения сезона.

Тюменцам рассказали, как дешево отдохнуть в Египте и Турции
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени наблюдается небывалый ажиотаж на билеты до Сочи, в связи с чем цены на них существенно выросли.

Читайте также:
«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?Из-за серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движениеЭто катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Турция#Туризм#Сервис#Путешествия#Туроператоры
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Сегодня, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42