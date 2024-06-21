Под постом Водонаевой с фотографиями Инстасамки поднялась волна хейта

Ранее «Наш город» писал, что тобольская рэперша Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина два миллиона рублей. Как пишет Телеграм-канал SHOT, конфликт между знаменитостями произошел еще в сентябре 2023 года. Тогда певица Mia Boyka пришла на шоу Ярушина «МузLoft», где раскритиковала песню «За деньги да» и то, как ее исполнила Инстасамка, после чего сама спела ее.