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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Под постом Водонаевой с фотографиями Инстасамки поднялась волна хейта

Под постом Водонаевой с фотографиями Инстасамки поднялась волна хейта

21 июня 2024, 09:31
Фото: Социальные сети Дарьи Зотеевой
Алена Водонаева, родившаяся в Тюмени опубликовала в своих социальных сетях фотографии певицы Инстасамки, уроженки Тобольска, с отдыха. Это вызвало волну хейта в адрес Дарьи Зотеевой среди подписчиков.

Фото, на которых Дарья позирует в купальнике, Алена сопроводила фразой: «Даша Инстасамка отдыхает».

«Какая мерзость!», «Жуть!», «Когда-то было милой девушкой», «До чего же протвная». Это лишь малая часть комментариев под постом Водонаевой.

Всего подписчики оставили около сотни комментариев. Сама тюменка никак не отреагировала на разразившуюся волну хейта.

Ранее «Наш город» писал, что тобольская рэперша Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина два миллиона рублей. Как пишет Телеграм-канал SHOT, конфликт между знаменитостями произошел еще в сентябре 2023 года. Тогда певица Mia Boyka пришла на шоу Ярушина «МузLoft», где раскритиковала песню «За деньги да» и то, как ее исполнила Инстасамка, после чего сама спела ее.

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#Егор Тимофеев#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Тобольск#Шоу-бизнес
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