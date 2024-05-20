Бурунов, Харатьян и Шакуров приедут на «Лето в Тобольском кремле»

Известно, что российские артисты примут участие в концерте-спектакле «Тобольск — место силы» Тюменского филармонического оркестра. Он откроет юбилейный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», который, к слову, покажут в прямом эфире телеканала «Россия — Культура».