Бурунов, Харатьян и Шакуров приедут на «Лето в Тобольском кремле»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Известно, что российские артисты примут участие в концерте-спектакле «Тобольск — место силы» Тюменского филармонического оркестра. Он откроет юбилейный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», который, к слову, покажут в прямом эфире телеканала «Россия — Культура».
«Это будет музыкально-драматический спектакль. Мы услышим и прозу, и стихи в исполнении этих уважаемых людей. При этом далеко уходить от классических произведений мы не будем», — сказал Дирижер, руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.
Ранее «Наш город» сообщал, что на железнодорожном вокзале Тюмени сделал остановку ретропоезд «Эшелон Победы». Во время мероприятия, гостей угостили фирменным блюдом состава — яичницей, которую подают на лопате.